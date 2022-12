Afrique: Victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022 - Tout est accompli pour Lionel Messi

Le moment tant attendu par des millions de fans de foot et supporters en ébullition depuis le début de ce premier mondial au Moyen-Orient, est arrivé le 18 décembre dernier dans l'après-midi, avec cette finale d'anthologie qui a opposé l'Argentine du capitaine Lionel, le Messi au propre comme au figuré, de l'Albiceleste, à la France du célébrissime sélectionneur Didier Deschamps, le seul homme à avoir levé le trophée comme joueur puis comme entraîneur, après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franck Beckenbauer.

Au terme de ce match dantesque âprement disputé devant près de 80 000 spectateurs massés dans les gradins de l'enceinte au toit rétractable et à l'architecture futuriste de Lusail Stadium près de Doha, ce sont les Argentins qui sont montés sur le toit du monde et de ce joyau sorti du sable, en brandissant fièrement les 36 centimètres du fameux trophée créé en 1972 par Silvio Gazzaniga et composé de plus de 6 kilogrammes d'or, 18 carats. L'accouchement fut pénible, et les Argentins doivent cette victoire à la Pyrrhus à leur génial petit lutin et capitaine de référence qui, pendant cette Coupe du monde, a donné son tout et ses atouts à tous ses coéquipiers afin que leur pays brandisse pour la troisième fois, le trophée le plus convoité du monde.

Belle revanche donc pour l'équipe sud-américaine dont la participation au mondial russe de 2018, avait viré au cauchemar en huitième de finale, en tombant justement face à la France sur le score étriqué de 3 buts contre 4. Tout est donc bien qui finit bien pour l'Argentine et surtout pour Lionel Messi qui aura finalement tout gagné sur les terrains avec ce sacre qui sera probablement son dernier sous le maillot de l'Albiceleste.

Les Bleus repartent chez eux le bleu à l'âme

Ce titre de champion du monde est célébré depuis le coup de sifflet final dans toutes les favelas et fazendas d'Argentine, avec des liesses de joie qui rappellent celles qui ont suivi l'épopée de 1986 et qui contrastent avec les regrets des supporters français qui rêvaient d'une interminable nuit d'allégresse, convaincus que le Coq bleu n'a pas atteint ce niveau de la compétition pour se laisser rôtir, pardon, ravir la vedette par un adversaire pourtant prenable.

A vrai dire, même si les Bleus n'ont pas décroché leur troisième étoile, ils ont tout de même fait étalage, en deuxième mi-temps, d'un football chatoyant qui a pour le moins séduit les férus du beau jeu, avec ces arrêts spectaculaires de Hugo Lloris qui est désormais le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, sans oublier les dribbles chaloupés du jeune Kylian Mbappé et les frappes chirurgicales du doyen Olivier Giroud qui a profité du forfait de Karim Benzema pour se hisser au firmament des buteurs de l'équipe de France, à l'occasion de cette Coupe du monde.

Les Bleus repartent donc chez eux le bleu à l'âme, mais ils garderont le souvenir impérissable d'une compétition globalement bien organisée par un petit pays à peine plus grand que la province du Gourma. Malgré les petits couacs et les polémiques d'avant tournoi, le Qatar a su tirer son épingle du jeu, à la grande satisfaction de la FIFA et des participants à cette quadriennale du ballon rond. Seule fausse note pour le pays organisateur, c'est l'élimination prématurée de son équipe qui a confirmé sa position de dernier et de petit poucet du groupe A.

D'autres équipes ont pourtant déjoué admirablement tous les pronostics, à l'image du Maroc qui a atteint le dernier carré du mondial, une performance jusqu'ici inatteignable pour les équipes africaines à ce niveau de compétition. Elle a été battue samedi dernier lors de la petite finale par l'autre surprenant demi-finaliste, la Croatie, par 2 buts à 1. L'Afrique n'a donc pas à rougir au terme de ce tournoi, d'autant qu'une autre équipe africaine, le Sénégal en l'occurrence, a fait sensation avec sa palette de stars, du moins jusqu'aux huitièmes de finale où les lions de la Téranga ont été engloutis dans le sable mouvant du désert du Qatar, par une équipe d'Angleterre qui compte parmi les meilleures du monde.

La Tunisie et le Cameroun ont réussi l'exploit de battre respectivement la France et le Brésil lors des matchs de poule, mais ces deux victoires historiques ont malheureusement eu un goût amer, puisqu'elles n'ont pas permis aux deux équipes africaines de se qualifier pour la suite de la compétition. Le Ghana, qui n'avait pas fini de digérer une coupe d'Afrique des nations très décevante au Cameroun en février dernier, a débarqué au Qatar sans grande conviction, et en est reparti sur la pointe des pieds après sa défaite 2 buts à 0 contre l'Uruguay lors du dernier match de la poule H.

On espère que la prochaine Coupe du monde prévue pour se dérouler en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, offrira l'occasion aux équipes africaines d'aller plus de l'avant dans la hiérarchie des grands de ce monde, footballistiquement parlant.