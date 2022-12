Ile Maurice: Hausse du courant à partir de février 2023 - Les consommateurs disjonctent

Voilà une annonce qui provoque des étincelles. Celle de la hausse graduée des tarifs d'électricité. L'augmentation de 19 % à 29,5 % selon les différentes catégories de consommateurs a été annoncée vendredi par Joe Lesjongard, ministre des Services publics.

À vos factures. La clé : est-ce que vous consommez plus ou moins de 300 unités par mois ? En clair, êtes-vous un petit, un moyen ou un gros consommateur de courant ? Précision de Joe Lesjongard, "85 % des consommateurs résidentiels" ne seront pas concernés par cette hausse. À partir du 1er février 2023, ceux qui utilisent moins de 300 kWh par mois paieront une facture d'électricité identique à celle qu'ils paient actuellement. Pour les 15 % restants, la hausse sera appliquée de façon progressive. Si un consommateur résidentiel a utilisé 1 600 unités en un mois, aucune hausse ne sera appliquée pour les 300 premières unités, les 200 suivantes seront facturées avec une hausse de 21,8 %, les 500 unités suivantes seront facturées avec une hausse de 24,4 % et ainsi de suite. Quant aux consommateurs qui bénéficient du tarif social, ils continueront de bénéficier d'un rabais de 20 % sur leur facture. S'agissant du secteur industriel, le ministre avance que "depuis plus de 30 ans, les compagnies industrielles ont payé l'électricité à un prix subventionné. Le CEB ne pourra plus continuer à les subventionner".

Cette majoration tient les consommateurs en haleine depuis le mois de mars de cette année, quand Joe Lesjongard avait fait savoir que le CEB travaillait sur une nouvelle grille tarifaire. Grille soumise à l'Utility Regulatory Authority, l'organisme indépendant qui décide de la hausse du prix du courant, au mois de juin de cette année.

Qu'est-ce qui motive cette augmentation ? Le ministre a expliqué que la production de l'énergie coûte de plus en plus cher à cause de l'augmentation "drastique" du prix des matières premières comme le charbon, l'huile lourde.

Ce qu'en disent les consommateurs

Quelle est votre réaction après l'annonce de l'augmentation des tarifs d'électricité à partir de février 2023 ? Sur la page Facebook de l'express, cette question a beaucoup fait réagir les internautes. "Quand les petits commerces répercuteront cette augmentation sur leur appareil de production, ce sera l'explosion des prix. C'est un joli cadeau de Noël que le gouvernement nous fait alors que les ménages modestes sont déjà au taquet de leurs dépenses", estime David Ah Yune.

Parmi les réactions qui reviennent le plus souvent : un rappel que les Rs 1000 de compensation salariale prévues en janvier commencent déjà à fondre. "Bé sa ti Rs 1 000 ti pé doné fin zanvyé-la nou va pran li, bizin azout lorla parski loan labank si inn monté. Fini dir nou ki pou monté ankor koumsa tou dimounn pou koné Rs 1000 la zis fer zoli lor papyé", ironise Christy Ovide. Christine Michel renchérit : "Bann ki ti pé bat lamé pou ogmantasion Rs 1000, ala li la, donn ou miet apré vinn rass enn lébra ar ou." Une autre internaute lance : "Li donn nou enn poul li tir enn bef." Nausheen Noorally est du même avis : "Kot mwa kan get bill lamem dimounn mor rélévé ek sa !"

Vous avez dit énergies renouvelables ? Ninie Mapoule souligne : "Dir ki éna moyen pou fer elektrisité otréman, examp : lénerzi renouvelab, soley 365 jours par an... "

Patrick Assirvaden: "C'est un acte criminel"

Pour le député de l'opposition Patrick Assirvaden, président du Parti travailliste, l'augmentation du prix du courant à partir du 1er février est "un acte criminel de la part du gouvernement". Il souligne que la population souffre déjà des augmentations du coût de la vie. "Le repo rate vient d'être amendé, ce qui impacte directement les ménages. Le prix du pétrole est historiquement bas. Il n'y a aucune raison d'augmenter le prix de l'électricité."

L'élu de l'opposition se demande aussi "où sont les Rs Rs 7,6 milliards qui étaient dans les caisses du CEB comme indiqué dans son dernier rapport annuel ? Que le gouvernement retourne les Rs Rs 3,7 milliards versées au Consolidated Fund dans les caisses du CEB". Il souligne que Rs 1,2 milliard ont été dépensées dans des filiales du CEB : CEB Fibrenet, CEB Facilities, CEB Green Energy. "C'est un gaspillage. La population en fait les frais."