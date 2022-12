Ile Maurice: Saint-Brandon l Yu Feng - les autorités rament selon l'opposition

Carole Grimaud

Le bateau de pêche battant pavillon taïwanais s'est échoué à proximité de Saint-Brandon, depuis le 5 décembre et à ce jour, on s'interroge sur les actions qui auraient dû être prises déjà. Le Yu Feng rappelle en effet l'épisode traumatisant du Wakashio.

Selon le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, du diesel s'échappe bel et bien de ce bateau qui s'est drossé sur les récifs au large de l'archipel. Il explique qu'il a obtenu ces informations dans la soirée de mercredi et que la situation est préoccupante. "Il y avait une odeur de diesel depuis des jours mais mercredi nous avons appris que des nappes de carburant s'échappaient du bateau. C'est très triste et grave et cela ne fait que démontrer l'incompétence de ce gouvernement." Selon Xavier-Luc Duval, malgré le fait que nous nous situons sur une route maritime très fréquentée, que le pays a pour vocation de développer l'économie bleue et que nous sommes de surcroît une destination touristique, nous sommes "très mal équipés".

"Nous sommes désarmés, impuissants, face aux crises écologiques. Malgré le fait que les membres de l'opposition ont tiré la sonnette d'alarme depuis le Wakashio, le gouvernement n'a pas cru bon de s'équiper comme il se doit pour contrer ce genre d'accident qui était prévisible vu la densité trafic maritime autour de notre île. C'est de l'incompétence et de l'insouciance."

Kushal Lobine a aussi abondé dans le même sens lors de la conférence de presse du PMSD, hier. Il dénonce également le manque d'équipements et indique que quand l'assureur, le propriétaire et l'agent du bateau l'ont abandonné, l'État mauricien ainsi que le Director of Shipping auraient dû prendre les choses en main. "Zot ti bizin al rékuper sa, bé kifer pé atann tousa zour-la ?"

Paul Bérenger animait lui aussi une conférence de presse hier. Et le leader du MMM a également abordé le dossier Yu Feng. Il aurait fallu, selon lui, que Maurice ait au moins un remorqueur sur place car le bateau risque de se briser à n'importe quel moment. Pour lui, rien n'a été fait jusqu'ici. Il est aussi d'avis que les autorités devraient interdire les bateaux taïwanais dans les eaux mauriciennes. "Bondié koné ki zot pa fer sa banla."

Toutefois, selon le Premier ministre par intérim, Steven Obeegadoo, qui animait, lui, une conférence de presse vendredi, "péna okenn eleman ki pé montré ki finn ena fwit delwil, ni loder, ni pwasson mor ni ena bres dan batola ki pé permet kitsoz rantré ou sorti"... Il a expliqué que la priorité du gouvernement est de protéger notre environnement et qu'ils ont tiré une leçon de l'épisode MV Wakashio. "L'État a pris les choses en main face à l'incompétence des responsables du bateau et nous avons alloué un contrat à une compagnie de salvage, une firme sud-africaine qui a pour nom Bridge Maritime Company. Ils iront sur place pour pomper l'huile et le diesel du FV Yu Feng. Nous espérons que l'opération se fera au plus vite même si la compagnie prendra une dizaine de jours pour mettre en place ses équipements."