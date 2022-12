Afrique du Nord: Mondial 2022 / Match de classement - Croatie-Maroc (2-1) - Historique quatrième place pour le Maroc !

On a tendance à qualifier le match de classement de petite finale. Mais cette petite finale est aussi importante que la grande car le vainqueur clôture la troisième marche du podium.

On comprend dès lors pourquoi Marocains et Croates l'ont disputé hier avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Par ailleurs, les deux protagonistes sont entrés d'entrée dans le vif du sujet et on n'a pas attendu longtemps pour assister au premier but du match. On jouait à peine la 7' quand, sur un coup franc de Lovro Majer, Ivan Persic remit de la tête à Josko Gvardiol qui ouvrit la marque d'une tête plongeante.

La joie des Croates a été de courte durée puisque les Marocains ont réussi à égaliser à peine deux minutes plus tard : suite à un coup franc frappé botté de la droite par Achraf Hakimi, dévié malencontreusement par Lovro Majer, Achraf Dari reprit de la tête et logea de la tête la balle dans les filets de Livakovic (9').

A partir de cet instant, les débats sont devenus de plus en plus serrés, sauf que les camarades de Hakimi ont commis des erreurs auxquelles ils ne nous ont pas habitués depuis le début du Mondial, même lors de la demi-finale perdue devant la France. Ils ont perdu naïvement beaucoup de ballons. Des moments de flottement et des balles perdues que les Marocains allaient regretter. Les hommes de Walid Regragui payeront, d'ailleurs, cher leur flottement par moments, précisément à la 42' : Marko Livaja profita d'une balle perdue par un défenseur marocain, remit à Mislav Orsic qui prit le temps d'enrôler son ballon avant de le loger dans les filets de Bounou.

Une erreur monumentale qui permit aux Croates de rejoindre les vestiaires avec une petite avance importante, notamment pour le moral.

Gérer son avance...

Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est aussi vrai pour une petite finale. Réalistes à souhait, les Croates ont su gérer leur avance durant la deuxième période de jeu en atténuant entre autres les ardeurs des attaquants marocains. De leur côté, les Marocains, qui n'avaient plus rien à perdre, ont joué leur va-tout en multipliant les tentatives jusqu'aux dernières minutes de jeu, à l'instar de Hakim Ziyech qui tenta sa chance mais son tir passa légèrement au-dessus des filets de Livakovic (90').

Même si les Marocains n'ont pas baissé les bras, ils étaient tout de même loin de leur niveau habituel et, franchement, la Croatie mérite amplement sa médaille de bronze dans ce Mondial qatari.

N'empêche, le Maroc de Walid Regragui a écrit l'histoire en lettres d'or en étant la première nation africaine et arabe de football à atteindre la quatrième place mondiale. On aurait aimé tout de même voir Achraf Hakimi et ses camarades monter sur la troisième marche du podium. La prochaine fois, peut-être ! Une chose est sûre : la sélection marocaine a fait au Qatar un Mondial historique et exceptionnel. Bravo.