Cote d'Ivoire: Filière coton-anacarde - Le régulateur vise la certification iso 9001 version 2015

Le Conseil du coton et de l'anacarde s'inscrit désormais dans une dynamique de certification à la norme ISO 9001 version 2015. Pour ce faire, il s'est doté d'une nouvelle identité visuelle, dont la présentation officielle a été faite le vendredi 16 décembre 2022 au 23ème étage de la Caistab à Abidjan-Plateau, par Dr Adama Coulibaly, directeur général dudit conseil.

Le Conseil du coton et de l'anacarde, institution de régulation, de suivi et de développement des filières coton et anacarde dispose, depuis sa création en 2013, d'une identité visuelle qui lui a permis de réaliser de bons résultats. Mais, la proximité de son logo avec celui du Conseil du café et du cacao a emmené le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et les membres du conseil d'administration à élaborer un logotype qui prend en compte les nouvelles ambitions de cette structure, à savoir la certification à la norme ISO.

En effet selon Dr Adama Coulibaly, le Conseil du coton et de l'anacarde (CCA) ambitionne de faire partie des leaders, en mettant un point d'honneur sur la bonne gouvernance au sein de cette structure. " Nous sommes dans une dynamique de certification à la norme ISO 9001 version 2015. En tant qu'institution de régulation, nous devons être certifiés et chaque collaborateur doit se mettre dans cette dynamique. Il s'agit pour nous d'offrir un service de qualité dans toutes les chaines de valeur des filières coton et anacarde, afin d'améliorer les conditions des producteurs ", a justifié Adama Coulibaly. En outre, le directeur général du CCA a exprimé sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à son gouvernement, dont le soutien n'a jamais fait défaut aux filières coton et anacarde. Avec un nouveau logo plus lisible et plus professionnel, qui sera inscrit à l'Office africain de la propriété intellectuelle (OAPI), le Conseil du coton et de l'anacarde renforce ainsi son positionnement en tant qu'acteur de développement durable des filières coton et anacarde en Côte d'Ivoire.