Afrique de l'Ouest: 2eme édition Campagne Stronger Together du projet SWEDD Bénin

communiqué de presse

Les caravaniers ainsi lancés à Aplahoué, une localité frontalière au Togo voisin, parcourent plusieurs autres zones frontalières du Bénin à savoir : Illara ; Kika et Ouaké pour sensibiliser les populations sur l'éducation des filles et le leadership féminin.

La caravane a pour intérêt " de nous rappeler l'importance des compétences de vie dans l'épanouissement de la jeunesse notamment féminine, le maintien des filles à l'école jusqu'à la fin du second cycle et leur autonomisation ", a indique, dans son discours de lancement, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance. Mieux, a-t-elle précisé, " cette caravane vise à sensibiliser et à accompagner la jeunesse béninoise notamment la jeune fille pour qu'elle prenne en mains son avenir ".

Monsieur Christophe MEGBEDJI, Préfet du Couffo, a salué l'initiative et a garanti son soutien total à sa réussite dans le département. Il a été précédé de Monsieur Jacob DOUVI, Premier Adjoint au Maire de la commune d'Aplahoué qui a exprimé sa joie de voir sa commune abriter le lancement de cette caravane qui fera le tour du Bénin. Il a reconnu la nécessité pour les populations d'Aplahoué d'être mieux renseignées sur cette thématique qui permettra de préparer les filles à un avenir meilleur.

Le lancement de la caravane préparée par Madame Djaoudath ALIDOU, Coordonnatrice du Projet SWEDD-Bénin, a connu la présence des populations ; des élèves et des autorités à divers niveaux dont le Représentant Résident de l'UNFPA au Bénin.

Stronger Together est une campagne de communication au cours de laquelle des actions de proximité sont menées envers les populations sur une thématique précise. Elle se déroule dans les 14 pays bénéficiaires du projet SWEDD. Cette année, un accent est mis sur la collaboration transfrontalière pour réduire les vulnérabilités des adolescentes et des femmes et pour renforcer la communication pour le changement social de comportement en vue de la valorisation des comportements de la transition démographique. Le top de l'édition 2022 de cette campagne avait été donné par la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance .