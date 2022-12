Soudan: Ministres de défense du Soudan et du Yémen tiennent des entretiens conjoints

Khartoum — Le Ministre de la Défense, Lieutenant-Général Yassin Ibrahim Yassin, a tenu une séance de discussion conjointe aujourd'hui dans son bureau au Ministère de la Défense avec son homologue Yéménite, lieutenant-général Mohsen Mohamed Hussein, qui est actuellement en visite dans le pays.

Les deux ministres de la défense ont discuté les relations communes entre les deux pays et de l'importance de les développer et de les pousser en avant, ainsi que de l'échange d'expériences dans le domaine de la formation et de la réhabilitation.

Ils ont également discuté les relations historiques entre les deux pays et le rôle que le Soudan a joué avec ses frères au Yémen, en faisant allusion à la participation active du Soudan Tempête décisive et restauration de l'espoir, ainsi qu'en soulignant l'importance de la coordination entre les deux pays dans tous les forums internationaux.

Dans une déclaration à la (SUNA) après les entretiens, le Ministre de la Défense, Lieutenant-Général Yassin Ibrahim Yassin, a fait l'éloge des relations historiques et distinguées entre le Soudan et le Yémen, soulignant la disposition du Soudan à fournir toute l'assistance, en particulier dans le domaine de la formation, de la qualification et de l'échange d'expériences, notant que le Yémen voit des circonstances exceptionnelles, espérant que le gouvernement et le peuple du Yémen pourront rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays.

Pour sa part, le Ministre Yéménite de la Défense, lieutenant-général Mohsen Mohamed Hussein, a salué les efforts déployés par les dirigeants Soudanais pour parvenir à un consensus politique entre toutes les parties et les forces politiques, saluant le rôle historique du Soudan et son soutien à ses frères au Yémen.

En l'honneur de la visite du Ministre Yéménite de la Défense, les deux parties signeront une note d'entente dans le domaine de l'échange d'expériences, de la formation et de la réhabilitation.