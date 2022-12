Soudan: SPLM - Nord accueille l'accord-cadre

Khartoum — Le Mouvement Populaire de Libération du Soudan (SPLM) -Nord, dirigé par le lieutenant général Ahmed Idris Ibrahim, a annoncé son accueil de l'accord-cadre.

Le mouvement a déclaré que l'accord est une nouvelle voie pour sortir le pays de ses crises et réaliser la paix et la stabilité.

Le chef du mouvement, Idris, a souligné l'importance de l'accord-cadre et a demandé aux forces politiques et aux mouvements d'opposition de se joindre au dialogue pour l'accord et d'examiner et étudier ses clauses afin de trouver des solutions compréhensives aux questions du pays.

Le Gén. Idris a dit, lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui au Forum de la SUNA, que l'accord est propice à être le noyau d'un dialogue compréhensive menant à un accord entre les parties des forces politiques, indiquant l'accord-cadre de 41 points traitant les questions actuelles et la question de la transformation, soulignant les articles qui concernent le SPLM, en particulier en ce qui concerne l'accord de paix de Juba, et la nécessité de les corriger en l'absence du Conseil législatif national, des organes constitutionnels et des institutions judiciaires pour mettre en œuvre l'accord sur le terrain et arrêter l'hémorragie des conflits dans les États et régions affectés, en particulier le Nil Bleu et Darfour.

Le Secrétaire Général du Mouvement, Omer Al-Tayib Aburov, a déclaré que le général du SPLM, Ahmed Idris Ibrahim, a vu des transformations politiques et de lutte depuis l'histoire post-indépendance, et le bloc du mouvement est resté inébranlable dans son appel à la paix et à l'unité, indiquant que l'accord-cadre répond à la vision du mouvement dans de nombreux termes, en particulier le point de l'unité, demandant la prudence sur la gravité des menaces à la sécurité dans certaines régions qui nécessitent des efforts concertés, appelant à la nécessité d'adhérer à la devise de la liberté, la paix et la justice.

Aburov a souligné les scénarios qui pourraient se produire si des efforts ne sont pas déployés pour trouver une vraie sortie de crises existantes, indiquant que l'accord-cadre doit reconnaître la diversité et accompagner toutes les composantes, exhortant le commandant Abdel-Aziz Al-Hilo et Abdel-Wahid Mohamed Nour à rejoindre la procession de la paix et à transférer le pays d'un état de non-paix à un état de paix, de stabilité et d'institutions civiles.

Le chef adjoint du mouvement, lieutenant général Adel Al-Sheikh, a souligné les circonstances difficiles et les souffrances prolongées que voit le Soudan, indiquant que le mouvement a fait des concessions, y compris la réalisation de la paix et des accords, et appelle toujours à l'unité et au compromis.

Il a apprécié les efforts des autorités et des forces politiques pour parvenir à l'accord-cadre, et a appelé ses opposants à s'y joindre et à travailler pour la révision ou la correction de ses dispositions, soulignant leur mise en garde contre les guerres civiles auparavant et l'insécurité que le voit le pays , qui ont causé le déplacement d'un grand nombre de citoyens, affirmant le soutien du SPLM dirigé par le général Idris à l'accord-cadre.