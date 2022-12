Madagascar: Diary Nofy - Cinq candidats primés au concours

Cinq candidats ont été récompensés après avoir remporté la deuxième édition du concours d'écriture "Diary Nofy" samedi dernier. U

ne victoire méritée. Les œuvres de Stannie Avotriniaina Rameliarison Voniarimanana, Rabearinoro Ny Kanto Harivony, Mioraniaina Johane Rakotondrasoarivelo, Fenitra Nirina Manambintsoa Rasolohavana et Lazasoa Fanantenana ont été sélectionnées parmi ceux des 283 qui ont tenté leur chance. Lors de la cérémonie de remise de prix qui s'est tenue au Radisson Blu Ambodivona samedi dernier, ces cinq jeunes auteurs ont reçu chacun un trophée, un certificat de mérite, en plus d'une somme de 500.000Ariary. Aussi, leurs livres seront édités sous forme d'une bande dessinée avec des illustrateurs professionnels malgaches dont Dwa, Heri Shinato, Sawyer Cloud, Cakechoz, Nino Pillar et Pov.

Selon Anjara Rasoanaivo, Membre du jury du concours Diary Nofy, ces cinq candidats ont été choisis grâce à leur façon de narrer et transmettre la notion du " Fihavanana " à travers leur histoire destinée aux enfants de 5 à 15ans. "J'ai tout de suite sauté de joie quand j'ai appris que j'étais parmi les cinq lauréats. J'ai démontré le " thème Fihavanana " à travers " Noro la gentille sorcière " relatant l'histoire d'une gentille sorcière qui réalise des bonnes actions auprès de la société " affirme Rabearinoro Ny Kanto Harivony, lauréat du concours Diary Nofy. Un candidat a reçu la mention du jury. Pour rappel, la deuxième édition du concours d'écriture Diary Nofy a été ouverte au grand public et aux 23 régions de Madagascar depuis le mois d'août ou les candidats ont eu trois mois pour envoyer leur histoire. " Diary Nofy " est l'un des programmes initiés par Teach of Madagascar. Une campagne de lecture dans les écoles primaires publiques figure parmi le projet à venir de " Diary Nofy ".