Madagascar: Karting - Eric champion de Madagascar chez les élites seniors

à l'issue d'une finale âprement disputée, un nouveau champion de Madagascar s'est illustré hier sur le circuit d'Imerintiatosika.

Le championnat de Madagascar de karting 2022 a donné son verdict hier sur la piste SRK d'Imerintsiatosika. Dans la catégorie élite senior, Eric s'adjuge pour la première fois son titre de champion de Madagascar et il n'a pas caché sa joie. " Je suis très content de mon premier titre de champion de Madagascar. Depuis plusieurs années, j'ai couru derrière les autres mais avec de la patience combinée avec de la persévérance, tout finit par payer ", a confié Eric, le nouveau champion de Madagascar.

En pré-finale, Eric est parti en troisième position et il a fini après 12 tours de courses toujours en troisième position. Pour être champion, Eric doit franchir la ligne d'arrivée en deuxième position. Et il a assuré. La finale se joue en 12 tours et Eric est parti à la troisième position après la pré-finale de 10 tours. Le titre se joue entre Eric, Nathan, Olivier et Mahary. La finale a démarré à 12 heures 38 minutes et c'était Timothée qui est parti en pole position. Il n'a participé qu'à sa deuxième course et il ne court pas pour le titre mais seulement pour la victoire.

N'a pas tendu la main

Quant à Mahary Rabary, pour pouvoir garder son titre, il doit terminer quatrième à l'arrivée. Il a tout tenté mais la sixième manche du championnat de Madagascar ne lui a pas tendu la main. Il n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en septième position, 18 secondes derrière Timothée.

Pour Robbi Ratahina, président de FMMSAM, organisateur de cette sixième manche du championnat de Madagascar de Karting, il a affirmé que " la sixième manche s'est déroulée dans des meilleures conditions. C'était une belle expérience et à la prochaine fois, nous promettons de mieux faire encore. Tous les pilotes ont assuré et nous nous donnons rendez-vous à l'année prochaine ". Chez les juniors, David Rabary s'est adjugé le titre de champion de Madagascar en franchissant l'arrivée devant son concurrent direct.

Classement général des 10 premiers

1-Timothée

2-Eric

3-John Andry

4-Nathan

5-Olivier

6-Mahary

7-Mboara

8-Nathan B

9-Jessy

10-Raphael

11-David

12-Randy

13-Bryan

14-Julia

15-Dina