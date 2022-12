Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Décembre 2022

Mali : Situation socio-politique - Le prêcheur Cherif Haïdara tire la sonnette d'alarme

Le président du Haut conseil islamique du Mali, qui regroupe de nombreuses associations et chefs religieux, a diffusé une vidéo dans laquelle il invite les imams à « dire la vérité » aux autorités. C'est un tableau sombre de la situation du Mali que Chérif Ousmane Madani Haïdara, éminente personnalité religieuse du pays, a dressé dans une vidéo enregistrée jeudi chez lui dans la banlieue de Bamako, et largement partagée les jours suivants sur les réseaux sociaux. Outre que Chérif Ousmane Madani Haïdara, 67 ans, préside depuis 2019 le Haut conseil islamique du Mali, institution qui regroupe associations et chefs religieux et fait l'interface avec les autorités, il est également à la tête du mouvement religieux Ançar Dine (sans lien avec le groupe islamiste Ansar Dine).(Source : Jeune Afrique)

Togo : Cinéma- « Le Coup de grâce », un film inspiré de la vie politique africaine

Le Togolais Steven AF livre un drame politico-familial sur la course aveugle pour le pouvoir. Où toute ressemblance avec des situations ou personnages réels n'est pas totalement fortuite… À 42 ans, le cinéaste togolais Steven AF – de son vrai nom Amouzou Folligan Ayélété – a sorti son nouveau film au mois de juillet, après deux ans de tournage. Drame politico-familial orchestré dans un État fictif (le Zogbeland), Le Coup de grâce met en scène une première dame (interprétée par la comédienne togolaise Marie Dogbé) qui convoite le fauteuil présidentiel, à tel point qu'elle en vient à fomenter l'assassinat de son époux (incarné par l'acteur burkinabè Serge Henri). (Source : alome.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme - L'Allemagne maintient sa présence militaire au Mali et au Niger

La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a annoncé jeudi 15 décembre la participation active de Berlin à la nouvelle mission de l'Union européenne pour la formation des forces locales au Niger. Un soutien promis lors de sa tournée au Sahel, où elle a posé des conditions au maintien au sein de la Minusma jusqu'au départ en 2024 : ce maintien serait conditionné à une coopération du Mali pour l'utilisation de drones allemands pour sécuriser les convois et la tenue d'élections en 2024.« Nous n'abandonnons pas le Sahel » : la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a annoncé lors d'une visite au Niger que son pays restera présent dans la région après la fin de l'engagement de Berlin au sein de la Minusma au Mali, d'ici le printemps 2024. 1 100 soldats, soit le plus gros contingent de la Bundeswehr, y participent actuellement. Quelques dizaines de soldats allemands pourraient la soutenir sur les 250 prévus. (Source : Rfi)

Guinée : Fodé Oussou persiste et signe -"J'avais bel et bien une autorisation de sortie du territoire…"

Empêché de quitter le pays samedi 17 décembre 2022 dans la soirée, alors qu'il était en partance pour la France, Dr Fodé Oussou Fofana est catégorique. Le vice-président de l'union des Forces démocratiques de Guinée soutient que doyen des juges du tribunal de première instance de Dixinn lui a bel et bien délivré une autorisation de sortie du territoire pour honorer son rendez-vous médical.« Si je n'avais cette autorisation de sortie, pouvez-vous imaginer que j'allais me rendre à l'aéroport ? Si le juge n'avait pas donné son onction, allait-on me rendre mon document de voyage qu'est mon passeport ? Mieux, à l'aéroport j'ai reçu la carte d'embarquement, la police des frontières a vérifiée sans trouver quelque chose à redire. (Source : Africaguinee.com)

Bénin : Économie- Le Fmi approuve le décaissement immédiat de 144 millions dollars

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (Fmi) a annoncé, dans un communiqué publié mercredi 14 décembre, avoir achevé la première revue dans le cadre d'un programme de financement conclu le 8 juillet 2022 avec le Bénin, donnant à ce pays un accès immédiat à une nouvelle tranche de prêt de 144 millions dollars .Le décaissement de ce nouveau financement se situe dans le cadre de l'accord mixte mécanisme élargi de crédit (MEDC)/facilité élargie de crédit (FEC) dont le montant total s'élève à 658 millions dollars . Il portera les décaissements cumulatifs en faveur du Bénin à environ 287 millions de dollars sur les six premiers mois de l'accord, dont la durée s'étale sur 42 mois. (Source : acotonou.com)

Togo : Délinquance routière- La Direction des transports routiers et ferroviaires en guerre contre les auto-écoles illégales

La Direction des transports routiers et ferroviaires a choisi de crier haro via les réseaux sociaux pour mettre à nu un mal qui encourage implicitement la multiplication des accidents de la circulation. Il s'agit de la non-conformité d'une kyrielle d'auto-écoles au Togo aux normes réglementaires dans leur secteur d'activité. Des inconduites à l'égard desquelles le ministère en charge des Transports se veut dorénavant plus ferme. Les auto-écoles œuvrant dans l'illégalité avaient jusqu'au 30 juin 2022 pour se conformer à la loi, « sous peine de sanctions avec la saisie du matériel et la fermeture pure et simple desdits établissements ». (Source : Alome.com)

Burkina Faso : Don - Un Centre offre du matériel aux Pdi de Orodara

Le Cercle d'études de recherche et de formation islamique (CERFI) / Kénédougou, dans la région des Hauts-Bassins, a remis le vendredi 16 décembre 2022 dans la matinée, du matériel aux personnes déplacées internes (PDI) de ladite province. Le don de matériels du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique (CERFI) offert aux personnes déplacées internes (PDI) de Orodara a eu lieu, en présence du représentant du haut-commissaire, de la secrétaire générale de la province du Kénédougou, Hermine Micheline Sawadogo. Le geste du CERFI, composé, entre autres de vêtements, de vivres et une enveloppe de 200 000 F CFA s'est fait par l'entremise de la direction provinciale en charge de l'Action humanitaire.

Côte d'Ivoire : Violences basées sur le genre- Les femmes montent au créneau

Depuis le lancement des 16 jours d'activisme sur les Violences basées sur le genre (Vbg) débuté le 25 novembre 2022, les femmes montent au créneau. Marie Claire Moraldo, présidente des orchidées Rouges, une Ong qui milite pour les droits des femmes, avec un accent sur les mutilations génitales, a organisé une conférence de presse le 14 décembre 2022, à son siège sis à Cocody à la cité des arts, en vue de sensibiliser aux violences basées sur le genre. Cette conférence qui s'inscrit également dans le cadre du projet Femmes libres, financé par l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, vise à contribuer à la promotion du leadership féminin. « Ce projet vise à amener les femmes à développer leur pouvoir d'agir, non seulement en prenant conscience de leurs ressources personnelles, mais en acquérant des capacités qui leur permettent de prendre leur vie en main. Grâce à ce projet, des points focaux ont été déployés à Bouaké et Ferkessédougou », a déclaré Marie Claire Moraldo. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Impôts- Une nouvelle taxe foncière dès le 1er janvier 2023

La Contribution foncière unique (Cfu), une nouvelle taxe foncière, va entrer en vigueur au Gabon à partir du 1er janvier 2023, informe la direction générale des impôts. À cet effet, la campagne de vulgarisation de cette nouvelle taxe va être lancée ce 16 décembre 2022.Selon la direction générale des impôts, la Contribution foncière unique est un impôt payé à raison de la possession de biens fonciers bâtis ou non bâtis. Elle concerne « toutes les personnes physiques et morales propriétaires d'un terrain, d'une maison, d'un bâtiment en zone urbaine ou rurale, possédant d'un titre foncier, d'une réquisition d'immatriculation, d'un acte de cession ou d'un décret d'attribution. L'intérêt de payer la Cfu consiste à apporter des ressources aux collectivités locales en vue du développement des services publics de proximité », indique la direction générale des impôts. (Source : alibreville.com)

Rdc : Formation médicale - Les médecins appelés à réaliser des échographies fœtales

Les médecins congolais ont été appelés samedi à réaliser des échographies fœtales pour renforcer leur formation médicale, lors de la clôture des 8èmes journées d'échographie fœtale de Kinshasa (JEFK) sous le thème « Echographie fœtale et couverture santé universelle ».« Il faut une formation médicale continue pour tous les médecins afin d'améliorer la pratique. Ces journées d'échographie fœtale visent à soutenir le programme de Couverture santé universelle (Csu) initié par le Président de la République, dans son volet accouchement gratuit. Dans cette optique, les médecins doivent au préalable, s'appliquer à bien réaliser des échographies fœtales pour permettre que les accouchements se fassent dans des conditions appropriées », a déclaré le président de la fondation « Molua », Dr Molua.( Source : Acp)

Maroc : Cdm foot Qatar-Le Roi Mohammed VI félicite le président argentin pour la victoire

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d'Argentine, Alberto Fernandez à l'occasion de la victoire de l'équipe de son pays en finale de la Coupe du Monde 2022. Dans ce message, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations au Président et au peuple argentins à l'occasion de la victoire de la sélection nationale argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 que l'Etat du Qatar a abritée. (Source : Hesspress)

Une sélection de Bamba Moussa