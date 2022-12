Sénégal: Pacification de l'espace politique - L'appel de Timbuktu Institute aux différents acteurs

Timbuktu Institute et la Fondation Konrad Adenauer ont organisé, jeudi, un atelier de dialogue sur l'engagement citoyen et la prévention de la violence politique. Une occasion que les deux structures ont saisie pour plaider en faveur d'un espace politique pacifié.

SAINT-LOUIS -Trente acteurs du développement, issus des partis politiques, des organisations de la société civile, des forces de sécurité et de défense, des groupements de promotion féminine, des organes de presse et des milieux religieux, ont réfléchi, avant-hier jeudi, dans la capitale du Nord, sur le thème " Engagement citoyen et la prévention de la violence politique ".

C'était à l'occasion d'un atelier sur le dialogue politique organisé par Timbuktu Institute et la Fondation Konrad Adenauer. Un forum supervisé et animé par Mbassa Thioune, Directeur des études et Mme Adji Awa Samb, Chargée de communication et Coordinatrice des programmes régionaux de Timbuktu Institute, le président du conseil communal de la jeunesse, Adama Kâne Diallo, et Mbaye Ndiaye, facilitateur.

Selon Mbassa Thioune, la scène politique est parfois émaillée d'actes de violences qui finissent par poser de réels défis à la libre expression des opinions et au vivre-ensemble dans le cadre d'un engagement citoyen et du débat public inhérents à tout système démocratique. L'actualité politique au Sénégal, a-t-il précisé, est fortement marquée par l'organisation de trois élections : les locales de janvier dernier, les législatives de juillet 2022 et la présidentielle en 2024.

Lors des élections locales, des affrontements ont été notés entre partisans du pouvoir et de l'opposition, entraînant des blessés graves et des plaintes annoncées de part et d'autre. Cette situation interpelle l'Etat, les acteurs politiques et la société civile sur la nécessité de travailler dans le sens d'une pacification de l'espace politique.

C'est dans ce contexte, a-t-il souligné, que le Timbuktu Institute, qui avait largement contribué à la pacification de l'espace public lors de la crise de mars 2021, œuvre, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, pour la réalisation d'un programme d'action à multiples composantes. Un projet qui permet, à la fois, de mener une réflexion stratégique en vue d'anticiper sur les risques de violence politique et l'identification des acteurs pertinents et de leviers à même d'atteindre l'objectif de non-violence dans l'espace politique.