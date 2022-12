Ile Maurice: Rose-Hill - L'accident était en fait un meurtre

Il n'en pouvait plus d'être harcelé depuis sept ans. C'est ce qu'a déclaré Sicalk Seebaluck, 36 ans, à la Criminal Investigation Division (CID) de Stanley après avoir été soumis à un interrogatoire en fin d'après-midi, samedi. C'est ce qui l'aurait poussé à commettre l'irréparable et à diriger sa camionnette sur Noorani Caramuth, 43 ans, le même jour, vers 11 heures. "Je l'ai percuté avec mon camion. Je l'ai tué car il me harcelait depuis sept ans. Il me réclamait de l'argent", aurait raconté Sicalk Seebaluck aux policiers. Une accusation provisoire de meurtre a été retenue contre lui.

Selon la version de Sicalk Seebaluck, il avait remis la camionnette dans laquelle il travaille et qui n'est pas enregistrée à son nom à Noorani Caramuth afin qu'il la répare. Il lui devait de l'argent après la réparation. La relation entre les deux hommes, connus des services de police et qui habitent Boundary, Rose-Hill, s'est détériorée depuis. À chaque fois qu'ils se croisaient dans la rue, Noorani Caramuth lui réclamait l'argent qu'il lui devait et cela finissait en dispute. L'aide-chauffeur qui était avec Sicalk Seebaluck le 17 décembre, Kersaven Supanee, 24 ans, domicilié à Trèfles, Rose-Hill, a aussi été arrêté pour non-assistance à personne en danger. Ils ont tous deux comparu devant la Bail and Remand Court hier avant d'être reconduits en cellule.

Dans un premier temps, la police avait été informée d'un accident à Boundary Road, Rose-Hill, et d'un possible délit de fuite. Mais l'enquête préliminaire de la police de Stanley, dirigée par le surintendant Bhaukaurally et le chef inspecteur Taujoo, a fait surgir la vérité lorsque les images Safe City ont été visionnées.

Sur celles-ci, Sicalk Seebaluck est aperçu se dirigeant vers Berthaud avant d'effectuer un virage et de foncer directement sur la motocyclette de Noorani Caramuth. Il est ensuite descendu de son véhicule tenant un sabre à la main. L'aide-chauffeur est aussi sorti du véhicule. Sicalk Seebaluck a ensuite rebroussé chemin en voyant la victime qui agonisait. Il a quitté les lieux en compagnie de l'aide-chauffeur.

Les policiers avaient retrouvé Noorani Caramuth gisant par terre avec des blessures. Son état ne lui permettait pas d'expliquer ce qui s'était passé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Victoria à Candos dans un véhicule du SAMU. Il devait rendre son dernier souffle dans le courant de la journée, samedi.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué le décès de Noorani Caramuth à des blessures à la poitrine. La police est parvenue à retracer le chauffeur de la camionnette qui a été arrêté chez lui. La camionnette a été examinée par la police scientifique. L'enquête est menée par l'inspecteur Bhowany, le caporal Ritta, les limiers Suddoo, Ramjuttun et la Woman Police Constable Buldawo de la CID de Stanley sous la direction du surintendant de police Seebaluck.