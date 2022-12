Ile Maurice: Ordre public - 11 000 policiers assureront la sécurité durant la période festive

Comme à chaque approche des fêtes de fin d'année, une série de mesures a été mise en place par la force policière pour assurer la sécurité du public. Durant le mois de décembre, les activités commerciales sont en hausse et beaucoup d'argent est en circulation. La police veillera au grain pour contrecarrer les plans des malfaiteurs.

Pas de congé pour les forces de l'ordre durant cette période de fête, sauf exception ou urgence. Ainsi, du 15 décembre au 8 janvier, un important dispositif policier est mobilisé. Ils seront environ 11 000, toutes unités confondues, à être déployés selon une formule de rotation à travers l'île. Ils assureront une présence accrue aux abords des centres commerciaux, des institutions financières telles que les banques et bureaux de change et des stations-service, entre autres.

Durant cette période de festivités, la police rappelle aux businessmen, par exemple, propriétaires de magasins ou de stations essence, qu'ils peuvent bénéficier d'un système d'escorte gratuit pour leurs versements à la banque. Il leur suffit de contacter le poste de police de leur région pour en faire la requête. Des instructions ont été données pour que des patrouilles soient effectuées et une vigilance maintenue aux heures de fermeture de ces entreprises.

La Crime Prevention Unit a déjà lancé, depuis le début de l'année, une campagne de sensibilisation pour les personnes dites vulnérables comme les personnes âgées. Elles ont été initiées aux bonnes pratiques à adopter afin de ne pas devenir une proie facile pour les voleurs.

La sécurité routière n'est pas en reste non plus. Des barrages seront placés sur les axes routiers stratégiques. Une politique de zéro tolérance sera adoptée et vise ceux qui enfreignent le Code de la route.

Depuis le début de l'année, 96 accidents mortels ont été enregistrés. 102 personnes y ont péri. Les motocyclistes et les piétons restent les plus vulnérables. 43 motocyclistes et 31 piétons figurent parmi les victimes. Depuis l'introduction des tests toxicologiques sur nos routes en juillet, jusqu'au 15 décembre, 41 conducteurs ont été testés positifs aux produits illicites.

"Notre présence sur le terrain se veut dissuasive pour décourager les malfaiteurs afin que le public puisse faire ses achats en toute sécurité durant les fêtes", soulignent les Casernes centrales.

La police marquera aussi sa présence en mer par le biais de patrouilles maritimes et d'une présence accrue sur les plages. Les hélicoptères de la police seront aussi mis à contribution et survoleront les régions dites à risques.