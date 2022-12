Soudan: Le Commandant Général des Forces Armées honore la cérémonie de graduation de l'Académie Militaire Nimeri

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a honoré aujourd'hui à l'Académie Militaire de Nimeri la cérémonie de graduation du cours de Défense Nationale n° (34) et de la session de haute guerre n° 22. (22) en présence du Ministre par intérim de la Défense et du Ministre de la Défense de la République du Yémen, ainsi que du chef d'état-major, des commandants des forces régulières, des membres de l'autorité de commandement des forces armées, des commandants supérieurs, des directeurs des départements, branches et collèges militaires, et des attachés militaires au Soudan.

Son Excellence a décerné l'Ordre d'excellence de la première classe et a remis des certificats de graduation aux deux premières facultés des étudiants nationaux et de ceux des pays frères et amis.

Pour sa part, le chef d'état-major, Général Mohamed Osman Al-Hussein, a déclaré que l'académie a continué à remplir sa mission année après année, en fournissant au pays un groupe sélectionné d'officiers nationaux et de pays frères et de leaders du service national et en les graduant en tant qu'hommes d'État armés d'expérience et de connaissances pour être un soutien pour le pays, en particulier soua la lumière de la circonstance actuelle qu'il connait.

Son Excellence a affirmé que les forces armées sont restées un pilier pour le peuple Soudanais à travers les âges, et qu'elles resteront pour eux un refuge sûr, quels que soient les changements de position, car elles ont préservé la géographie et l'histoire du Soudan, comme en témoignent toutes les positions et fluctuations politiques orageuses que le pays a vu, et elles ont pris le parti de son peuple pendant la Glorieuse Révolution de Décembre pour réaliser les rêves du peuple d'un changement pour le meilleur.

Son Excellence a déclaré que la doctrine de l'armée Soudanaise était et continuera d'être basée sur le concept de véritable patriotisme et de fierté de l'identité, des valeurs et de la culture Soudanaises.

Dans le même contexte, Son Excellence a ajouté qu'en dépit de la brillante histoire des forces armées, de temps en temps, certaines plumes et langues qui ont franchi la limite de la modération sans connaissance ont continué à patauger dans la question de la réforme des forces armées comme si elles étaient la seule roue endommagée qui perturbe la roue de l'État, malgré leur connaissance que les forces armées sont la première institution nationale dans le pays en termes d'organisation et de discipline.

Son Excellence a également précisé que la réforme des forces armées se poursuivra finalement sans marchandage politique et entre les mains de ses fils et de ses leaders formés et expérimentés.

Son Excellence a souligné que la campagne contre les forces armées est organisée de l'extérieur des frontières pour réduire son rôle national bien connu, car elles restent le plus grand obstacle aux rêves de certains.

En outre, Son Excellence a assuré le Commandant Général que les forces armées et les forces régulières sont préoccupées par les questions du pays, et que les forces regardent de près ce qui se passe sur la scène politique et sont unies derrière leur leadership et soutiennent tout accord politique qui peut sortir le pays de sa crise tant que sa position est préservée et que son devoir est connu et que sa sortie du travail politique est réglée, et qu'elles avanceront avec détermination vers le développement et le renouveau en fonction des défis et des risques rencontrant le pays.

Il convient de noter que les deux groupes gradues des collèges de défense nationale comprenaient un grand nombre d'officiers supérieurs des forces armées, de la police et de la sécurité, et des leaders de la fonction publique, ainsi qu'un certain nombre d'officiers de pays frères et amis, y compris l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Égypte, le Yémen, la Mauritanie, le Tchad, le Pakistan et les Émirats Arabes Unis.