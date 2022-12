Ethiopie: Les autorités éthiopiennes remettent 71 chameaux perdus au Soudan

Al-Gedarif — Les autorités Ethiopiennes ont remis aujourd'hui au Soudan 71 têtes de chameaux Soudanais qui avaient été volées par les milices Ethiopiennes des pâtres sur la bande frontalière Soudano-Ethiopienne, et qui appartiennent à un éleveur et commerçant de chameaux.

La remise s'est complétée dans la région éthiopienne d'Abu Hajira, dans la région d'Amhara.

Un certain nombre de leaders de la diplomatie populaire dans l'État de Gedarif ont salué les efforts considérables déployés par le consul éthiopien Antenna Tariko Falqi pour activer le protocole conjoint entre les deux pays et œuvrer pour la restauration des relations bilatérales qui ont connu des tensions sécuritaires au cours des deux dernières années, et à la création de zones frontalières pour l'échange des intérêts communs.

Ils ont salué le succès du consul d'Éthiopie et des comités de sécurité entre les deux pays pour retourner les saisies et compléter les règlements de sécurité et l'accord entre les parties au conflit.