Congo-Kinshasa: Interruption du trafic routier entre Matadi et Kinshasa - Les agences de voyage et les installations portuaires de Matadi pénalisées

L'interruption du trafic routier sur la route nationale numéro 1 entre la ville de Kinshasa et le Kongo-Central, à la suite des dégâts causés par la dernière pluie diluvienne sur le tronçon compris entre les quartiers Sans-Fil et Matadi-Mayo, pénalise les agences de voyage et les installations portuaires à Matadi.

Depuis que le trafic était coupé, les activités sont à l'arrêt dans plusieurs agences de voyage de Matadi, exploitant la ligne Matadi-Kinshasa.

Chez Trans rénové par exemple, une agence de voyage basée à Matadi, cette situation affecte non seulement l'agence mais également tous ceux dont les activités gravitent autour de l'organisation des voyages. Parmi ces derniers se trouvent les manutentionnaires, les vendeurs de charcuteries, les vendeurs des crédits de communication, même les prédicateurs de l'évangile dans les bus lors des voyages.

D'après Donat Shabani, chargé de l'administration et finance de Trans Rénové, cette situation constitue un énorme manque à gagner. Car, explique-t-il, non seulement l'agence ne fait plus de recettes, mais les voyageurs qui avaient acheté leurs tickets réclament le remboursement des frais payés.

Au niveau du port international de Matadi et celui de Matadi Gateway Terminal (MGT), cet arrêt du trafic entraine l'engorgement des conteneurs.

Il impacte aussi directement sur le délai d'acheminement des conteneurs pleins et le retour des conteneurs vides, occasionnant ainsi des frais d'occupation d'espaces dans les deux ports.