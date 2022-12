Congo-Kinshasa: Ituri - Début du projet d'assistance aux victimes d'abus sexuels commis par le personnel de l'ONU

L'ONG " Samani ya Mazingira " a lancé, samedi 17 décembre, le projet d'assistance aux victimes d'abus sexuels commis par le personnel de l'ONU, à Bunia (Ituri).

Selon la coordonnatrice de cette organisation, ce projet consiste à la prise en charge scolaire des enfants victimes de ces abus mais aussi l'intégration socio-économique de leurs mamans.

" Nous allons identifier des personnes ayant été formées pour intégrer ces femmes dans les ateliers de coupe et coupure, des pâtisseries et salons de coiffure qui existent dans la zone et puis on va chercher les coaches qui vont leur apprendre comment élaborer le plan d'affaire soit business plan ", a indiqué Marie Kybazaire.

Un mécanisme de canalisation des plaintes à base communautaire est mis en place pour une bonne exécution de ce projet.

A travers ce projet, cette structure entend également sensibiliser la communauté à combattre les abus sexuels dans la société.

" Nous intégrons cette sensibilisation à tous les niveaux et à toute activité que nous avons dans nos organisations. Nous insérons le message par rapport aux abus et exploitations sexuelle ", a-t-elle poursuivi.

Financé par la MONUSCO à travers sa section de conduite et discipline, ce projet d'une année concerne les villes de Bunia et Mahagi (Ituri) ainsi que Kisangani (Tshopo) et Dungu (Haut-Uele).