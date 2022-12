Congo-Brazzaville: Solidarité - La FCA fait un don de vivres aux personnes démunies

Le secrétaire général de la Fondation Congo assistance (FCA), Michel Mongo, a distribué, le 16 décembre à Brazzaville, des vivres et autres produits de première nécessité aux personnes vulnérables, par l'entremise des responsables des collectivités et circonscriptions du pays.

Le don de la FCA que préside l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, est principalement composé de riz, de poisson salé, de boîtes de sardines, des marmites, des cuvettes, etc.

Les vivres et non-vivres sont destinés exclusivement à la population vulnérable des sous-préfectures de Pikounda (Sangha) ; Ngabé et Goma Tsé-Tsé (Pool) ; Yamba et Loudima (Bouenza) ; Ongogni (Plateaux) ; Mayéyé (Lékoumou) ; Mossaka (Cuvette) ; Mbomo (Cuvette Ouest) ; Banda (Niari). Sont concernées aussi les circonscriptions d'action sociale de Brazzaville et d'Ignié, ainsi que la communauté urbaine d'Oyo et le Conseil départemental de la Likouala.

Dans son mot de circonstance, la cheffe de département social, Bodzongo Cantey cissé Assitou, a expliqué que la FCA a pu réunir des vivres et non- vivres grâce à l'appui de ses partenaires à qui elle a renouvelé sa gratitude. Le geste, a-t-elle poursuivi, " permettra aux plus démunis de passer une très bonne fête de fin d'année ".

" La FCA est heureuse de partager avec vous ces moments de joie, car cette rencontre vient augurer un instant de partage entre vous et nous, représentant la population. Car, l'une des missions fondamentales de la Fondation que dirige Mme Antoinette Sassou N'Guesso est d'assister la population vulnérable ", a assuré la chargée des affaires sociales.

De leur côté, les députés représentant les bénéficiaires ont tous remercié infiniment la présidente de la FCA pour sa générosité.

Prenant la parole au nom de tous les représentants des différentes sous-préfectures et circonscriptions d'action sociale, le député de Ngoko, Blaise Ambeto, a remercié infiniment la présidente de Congo assistance. Selon lui, le énième geste de cette fondation " vient à point nommé parce que notre population, surtout la plus vulnérable est dans le besoin ", indiquant: " Ce geste ne sera pas le dernier, parce que nous connaissons l'élan de cœur, de charité, d'humanité et de solidarité de madame la présidente de la FCA ".

Pour leur part, Yves Moundélé Ngollo et Ulriche N'Goma, respectivement député d'Ongogni et de Yamba, ont déclaré: " Nous sommes très émus du fait que la sous-préfecture d'Ongogni soit sélectionnée parmi les bénéficiaires cette année. Nous exprimons notre reconnaissance à la première dame, ainsi qu'à sa fondation, pour ce regard toujours bienveillant envers les personnes démunies. Nous recevons ce don avec beaucoup d'humilité. C'est un sentiment de joie, parce que la présidente de cette fondation est une maman de cœur, qui sait apporter quelque chose de consistant à ses enfants. Au nom de tous les bénéficiaires de Yamba, nous lui souhaitons une longévité ".

Chaque fois pendant la période des fêtes de fin d'année (Noël, Saint-Sylvestre), la FCA multiplie les actions envers les personnes vulnérables, telles que les veuves, les enfants vivant avec la drépanocytose, les orphelins et d'autres qui sont dans le besoin.