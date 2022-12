Cote d'Ivoire: Boundiali - : L'hôtel communal inauguré, ce samedi

L'hôtel communal de la ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, sera inauguré, ce samedi 17 décembre 2022.

Sur le plan de l'architecture, l'édifice est à la taille de l'ambition du développement nourri par le premier magistrat de la ville, le Professeur Mariatou Koné, par ailleurs, Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation.

La réalisation de cette œuvre qui apporte une allure de splendeur à la ville est le fruit des promesses faites par Madame le Maire lors des dernières campagnes électorales.

A l'instar de son mentor, le Pr Mariatou Koné réalise toujours ce qu'elle promet, scandent ses administrés. Depuis qu'elle a été élue mairie la ville de Boundiali enregistre de nombreuses réalisations infrastructurelles qui augurent d'un lendemain meilleur pour la grande région de la Bagoué.

Du projet de réalisation de l'aéroport à celui de la première centrale solaire voltaïque de Côte d'Ivoire, en passant par la construction du centre hospitalier régional et des établissements scolaires et secondaires, la ville de Boundiali affine son leadership. Et la ville s'inscrit ainsi dans la dynamique de développement impulsée par le Président Alassane Ouattara.

Pour le maire de la ville, la réalisation de ces infrastructures scolaires, sanitaire, d'électrification et de transport aérien n'a pu se faire qu'avec la bénédiction et l'engagement du Président de la République et de l'accompagnement du Gouvernement.

Pour ce faire, elle ne manque aucune occasion pour saluer la mobilisation et la prise de conscience des populations qui souscrivent à cette dynamique de développement, sans oublier l'implication effective de tous les cadres de la Région. Il faut signaler que la construction de l'hôtel de ville renforce également le leadership de Madame le maire.

Source: Sercom de la mairie de Boundiali