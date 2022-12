Afrique de l'Ouest: Développement du réseau électrique national - La Côte d'Ivoire renforce sa capacité de production de 105 MWh avec une nouvelle technologie

La Côte d'Ivoire lancera dans les prochains mois, un autre projet structurant dans le domaine de l'électricité, pour satisfaire les besoins des ménages et des industriels. Dénommé " projet régional d'accès à l'électricité et aux technologies de stockage de l'énergie par batteries de la Cedeao (Best) ", il porte sur l'acquisition et l'installation d'une technologie d'énergie par batteries d'une capacité globale de 105 MWh, qui sera répartie sur les postes électriques à haute tension de Korhogo (50 MWh), Odienné (35 MWh) et Boundiali (20 MWh). Implusé par la Cedeao, ce projet d'une durée de 5 ans, permettra une meilleure couverture en énergie disponible et de bonne qualité dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans les pays voisins. D'un coût de 39 milliards de Cfa, il est financé par des partenaires financiers, notamment la Banque mondiale.

En attendant le démarrage effectif, le comité de pilotage a tenu jeudi 15 décembre, à l'hôtel Ivotel au plateau, une réunion pour faire l'état de la mise en œuvre du projet. Initiée par la Cedeao, la rencontre a enregistré une cinquantaine de participants issus de différents Etats de la Cedeao.

A l'occasion, Noumory Sidibé, directeur général de CI-Energies a souligné qu'un accord de cession a été signé à cet effet, le 08 octobre 2021, entre l'Etat de Côte d'Ivoire et sa société. " Cet accord nous a permis de faire des avancées notables, notamment sur les aspects techniques du projet, de passation des marchés et de gestion des impacts environnementaux et sociaux ", a-t-il noté.

Selon lui, ce projet garantira l'amélioration et la stabilité du réseau électrique du Nord du pays, la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, une meilleure capacité de transit et une meilleure couverture en énergie disponible et de bonne qualité, notamment dans la région des savanes et du Denguélé. Tout en nous assurant l'intégration des centrales solaires en cours de développement. Il a aussi rappelé que la Côte d'Ivoire a déjà réalisé d'importants investissements ces dernières années dans le secteur de l'électricité. " A ce jour, près de 7000 projets sont en cours, avec près de 2500 milliards de ressources financières mobilisées. Ces projets permettront de développer, renforcer et sécuriser le réseau électrique national dont la vocation est également d'exporter de l'énergie vers les pays de la sous-région ouest africaine ", a-t-il soutenu. Ajoutant que le pays s'apprête par ailleurs, à mettre en service sa première centrale solaire dans le Nord du pays à Boundiali, marquant du coup son intention de varier autant que possible son mix énergétique.

Pour sa part, le directeur de l'Energie et des Mines de la Cedeao, Dabiré Bayaornibè, a indiqué que les technologies de stockage par batterie permettent aux opérateurs de systèmes électriques de stocker l'énergie pour une utilisation ultérieure. Ce qui est nécessaire dans un réseau électrique régional, pour maintenir le flux continu et synchronisé d'électricité, afin que l'offre réponde en permanence à la demande dans les pays.