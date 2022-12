Sénégal: Sédhiou / Gamou annuel de la grande mosquée sous le signe du renouveau - Le comité de gestion face au défi de l'entretien et de l'amélioration

L'édition 2022 du Gamou annuel de la grande mosquée de Sédhiou a eu lieu vendredi dernier, 16 décembre 2022, sous le signe de l'amélioration du cadre et de l'élargissement des offres de services. Cette célébration devrait être couplée à l'inauguration, par le chef de l'Etat, Macky Sall, de la mosquée, mais reportée en raison d'un souci de calendrier. Toutefois, le Gamou a drainé du monde et des conférences sont animées et axées sur le développement du capital humain en rapport avec l'Islam et la promotion des actes citoyens.

Plusieurs activités citoyennes ont précédé cette inauguration de la grande mosquée de Sédhiou. Il s'agit notamment de la salubrité des lieux et de ses alentours, du reboisement pour améliorer le cadre de vie et des séries de récital du Saint-Coran. Le vendredi dernier, jour du Gamou de ce temple, la grande mosquée a fait le plein et bien au-delà de ses mille places assises.

Ce joyau est entièrement remis à neuf par le chef de l'Etat, Macky Sall, à hauteur de sept cent (700) millions de francs CFA, selon le comité de gestion de la mosquée, dans le cadre du programme de rénovation des lieux de cultes, avec toutes les commodités y afférentes. Raison pour laquelle, le comité de gestion de la mosquée a retenu comme thème maintenance et pérennisation des acquis et élargissement des services religieux.

Mamadou Daffé, le secrétaire général du comité de gestion de la grande mosquée de Sédhiou et secrétaire administratif du comité d'organisation du Gamou, a déclaré que "le thème de cette édition c'est "Face à son destin, la grande mosquée s'engage dans le combat du développement humain". Cela s'inscrit dans le cadre de la pérennisation des acquis notamment l'entretien et l'amélioration des offres de services des lieux. Nous avons alors initié un projet d'établissement d'apprentissage à la grande mosquée, d'assurer les charges d'électricité et d'eau, de disposer d'une bibliothèque et d'un site web, de services multimédia et la formation des imams".

Comme pour entretenir la pépinière que constituent les jeunes talibés, un concours de récital du Saint-Coran a mis aux prises trente (30) potaches, renseigne Mamadou Daffé. "Il y a eu la participation de 12 daaras de la commune de Sédhiou, avec 36 candidats. A l'arrivée, dix (10) sont sortis du lot et les cinq (5) en ont eu plus de distinction. Nous l'avons initié pour créer une saine émulation entre les jeunes talibés, en matière d'apprentissage du Saint-Coran".

L'imam ratib, El Hadji Boubacar Dramé, ainsi que le professeur Balla Moussa Daffé et l'adjoint au maire El Hadji Omar Kanté, ont tenu à remercier le président Macky Sall pour la rénovation de cette mosquée et des investissements dans la région de Sédhiou. A l'agenda, la soirée est consacrée à une conférence animée par Oustaz Abdoul Khadre Souané de Carrefour Ndiaye, ponctuée de louanges au Tout Puissant Miséricordieux et gloire à son envoyé Seydina Mohamed (PSL).