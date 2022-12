Sénégal: Prise en charge plus efficiente du cancer - La Sosecan et l'Assopa portent le combat

Le Congrès conjoint de la Société sénégalaise de cancérologie(Sosecan) et l'Association Sénégalaise de Soins Palliatifs et d'Accompagnement (Assopa) a pris fin vendredi, après trois jours de réflexions. Présent à ces rencontres, le directeur de la santé publique, Dr Barnabé Gning, a souligné que ces assises sont une opportunité pour le gouvernement de profiter des résultats des travaux pour une meilleure prise en charge des cancers.

Les soins palliatifs, opportunités et perspectives et qualité des soins en oncologie sont les deux sujets principaux qui ont occupé les débats et les présentations au cours du congrès conjoint de la Société Sénégalaise de Cancérologie (Sosecan) et de l'Association Sénégalaise de Soins Palliatifs et d'Accompagnement (Assopa). Des experts sénégalais, africains et européens ont développé sur les dernières évolutions de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et dégénérescentes. Une mine d'informations que les autorités sénégalaises entendent utiliser pour mieux cibler les interventions dans le domaine de la lutte contre les cancers, selon le directeur de la santé publique qui souligne l'importance que revêt cette rencontre pour l'Etat du Sénégal.

" Cela permet de poser les quatre jalons suivants : de mettre à jour toutes les données statistiques de la problématique du cancer et d'identifier les types et les quantités de médicaments. Cela nous permettra de nous enrichir mutuellement à travers le partage d'expériences. Le 3ème est que nous allons prendre des décisions à partir des ... réalités et des situations concrètes qui vont permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures et les décisions les plus indiquées pour mieux lutter contre le cancer. Le 4ème jalon est qu'au cours de ce congrès, nous aurons l'occasion de renforcer le partenariat pour une démarche mondiale parce que les cancers sont une problématique d'envergure mondiale ", a dit Barnabé Gning à l'endroit des initiateurs du 4ème congrès de la Sosecan.

De son côté, la présidente de l'Assopa a relevé que ce 1er congrès est une occasion de mener le plaidoyer pour montrer l'importance des soins palliatifs dans la prise en charge des maladies chroniques afin d'accompagner les patients et d'aider leurs parents à mieux gérer l'état psychologique de leur patient mais aussi le leur. " Au-delà des médicaments, il faut accompagner le patient, les parents pour qu'ils ne se découragent pas. Ils font intervenir, médecins, chirurgiens, assistant social, psychologues, les communautaires, les religieux etc... toutes les spécialités médicales sont concernées ", a expliqué Dr Aminata Sophie Coulibaly, présidente de l'association sénégalaise de soins palliatifs.