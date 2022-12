Afrique: Coopération Sénégal-japon - Deux accords sur le contrôle des produits halieutiques et l'éducation en vue

À l'occasion de la visite officielle de trois jours qu'effectue depuis samedi dernier le président Macky Sall au Japon, Dakar et Tokyo signeront "deux importants accords" relatifs respectivement à l'éducation et au contrôle de la qualité des produits halieutiques. L'annonce a été faite par la présidence sénégalaise à travers un communiqué rendu public hier, dimanche 18 décembre.

Le Sénégal et le Japon signeront "deux importants accords" relatifs respectivement à l'éducation et au contrôle de la qualité des produits halieutiques, à l'occasion de la visite officielle de trois jours qu'effectue depuis samedi le chef de l'Etat, Macky Sall, dans ce pays insulaire d'Asie de l'Est, à en croire un communiqué publié hier, dimanche 18 décembre. L'accord sur le contrôle de la qualité des produits halieutiques permettra de doter le Sénégal d'un laboratoire national d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture, souligne la présidence sénégalaise dans le document.

Arrivé samedi à Tokyo, à l'invitation du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, le chef de l'Etat "sera reçu par l'Empereur du Japon dont les audiences sont très rares". "Cette visite officielle s'inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer l'investissement, la coopération bilatérale et multilatérale", notamment dans le cadre de la TICAD 8 (Ndrl: 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique) de Tunis, qui a "été un grand succès".

Lors de cet événement organisé en août dernier, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, avait annoncé 30 milliards de dollars d'investissements en Afrique. "Le Japon est l'un des grands partenaires du Sénégal dans les domaines, entre autres, de l'agriculture, de la santé, de l'hydraulique et de l'éducation avec notamment le Centre de formation professionnelle et technique (CFPT) Sénégal-Japon et l'Initiative ABE d'allocations de bourses de stage", précise la note.

Tokyo demeure par ailleurs "le principal soutien de la Couverture sanitaire universelle, un des projets phares du Président Sall", peut-on lire sur le communiqué. Avant de se rendre au Japon, le chef de l'Etat, président en exercice de l'Union africaine, a pris part, à Washington, au sommet Etats-Unis-Afrique, qui s'est déroulé en présence d'une cinquantaine de dirigeants africains.