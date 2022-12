Cameroun: Santé mentale - La bluemind fondation à l'écoute des déplacés internes en provenance du NOSO

L'organisation internationale à but non lucratif a organisé samedi dernier une journée d'écoute et de consultations pour les déplacés internes victimes de la guerre au NOSO. "La santé mentale c'est la santé"

Voilà le leitmotiv de la bluemind Foundation qui a décidé samedi 17 décembre 2022 d'organiser toute une journée dédiée à la santé mentale des personnes déplacées victimes de guerre dans les régions du NOSO.

Une sorte de "clinique éphémère" qui avait comme siège occasionnel, l'esplanade de la mairie de Douala 4è à Bonaberi.

De façon concrète, il a été question d'offrir à ces populations la possibilité de se faire ausculter et/ou soigner par desprofessionnels de la santé, gratuitement ou à moindre coûts.

Outres les consultations, les déplacés internes de la guerre au Noso ont eu droit à des dons de paniers alimentaires et de trousses de premiers secours. C'était aussi l'occasion de rappeler que l'accès aux soins et la prévention en santé des migrants et personnes déplacées internes sont des enjeux importants de santé publique. Il s'agit aussi de défendre les droits des malades,rappelerles enjeux de la santé mentale des personnes déplacées internes et,en cette période de fin d'anné,de témoigner notre solidarité -synonyme de notre humanité partagée avec les plus vulnérables.

Une action salutaire qui a reçu l'onction du ministère de la santé du Cameroun qui s'est toujours inscrit dans toutes les démarches qui visent à assurer la santé des citoyens. A en croire le Dr Eyoum Christian, représentant du ministère de la santé "Il est donc normal de voir le ministère de la santé s'aligner aux côtés de la blumind foundation pour mener à bien cette initiative".

C'est grâce à cet accompagnement du ministère de la santé du CAmeroun que madame Marie Alix de putter, la présidente fondatrice de l'ONG bluemind foundation a où inscrire le Cameroun dans le calendrier 2022 des actions caritatives de son association et ainsi redonner le sourire à ces populations qui ont tout perdu dans la guerre.