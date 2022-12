Sénégal: Sédhiou/ Les militants de l'Apr de Goudomp en ordre de mobilisation - Le baromètre de la vente des cartes exhibé, le défi de 2024 engagé !

La coordination départementale de l'Alliance pour la République (APR) de Goudomp a procédé, samedi 17 décembre, au lancement des opérations de vente de leurs cartes de membres. A cette occasion, les camarades du président Macky Sall ont réaffirmé leur ferme engagement à assurer leur unité interne et faire face au défi de la présidentielle de 2024 sous l'autorité de leur mentor. Toutefois et en marche des travaux, ils ont sollicité des investissements et la promotion politique de leurs cadres.

Au moins six mille cartes ont été placées aux fins de cession à l'échelle de tout ce territoire du Balantacounda et du Brassou, dans cette partie de l'extrême sud de Sédhiou, selon Moussa Bocoum, le président du Conseil départemental de Goudomp qui se réjouit de la mobilisation de ses camarades de parti : " nous avons reçu un lot de six mille cartes de membre et pratiquement tout a été ventilé. C'est sans doute une fierté et la détermination des militants de l'APR dans le département de Goudomp ". Et de poursuivre : " depuis 2012, Goudomp est et reste APR même si depuis les dernières élections, nous avons constaté quelques couacs. Très rapidement et avec la vente des cartes, nous allons relever le défi et savoir qui est qui et qui fait quoi ". Venu présider ce lancement des opérations de vente des cartes de membres, Ahmed Youssouph Bengeloune, le président du Conseil départemental de Kaolack, député à l'Assemblée nationale et président de l'Association des départements du Sénégal déclare que " je suis très content de la mobilisation et presque tous les responsables du département de Goudomp sont ici présents à l'exception de quelques-uns qui se sont fait représenter par leur adjoint. Toutes les cartes ont été achetées et ce qui montre aussi l'engagement de tout le monde à accompagner le président de la République Macky Sall. C'est donc le lieu de féliciter et de remercier les responsables de l'APR de Goudomp ", a indiqué le président Bengelloun à la fin des travaux.

Interrogé sur les défis de l'unité et de l'engagement au sein de leur parti, le président du Conseil départemental de Goudomp Moussa Bocoum rassure : " nous allons relever le défi de la mobilisation et de l'unité autour de l'essentiel. Je remercie le président de la République Macky Sall, le président des structures Mbaye N'diaye, le ministre Cheikh Oumar Hanne et honorable député et président Bengelloun ". En marge de ces travaux, les élus du Balantacounda et du Brassou ont sollicité la réalisation des investissements du genre bitumage et pistes de production, électrification rurale et la promotion des cadres à des postes de responsabilité.