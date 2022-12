Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Repli des cours des matières premières exportées en octobre

Les cours des matières premières exportées par les pays de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) se sont repliés en octobre 2022, renforçant leur profil baissier, selon la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao). Dans la dernière de sa publication intitulée " Note de conjoncture économique " consacrée au mois d'octobre, la Bceao indique que la baisse des cours des produits de base exportés s'explique par la hausse de l'offre, des achats moins importants que prévu de la Chine, ainsi que des effets de l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar des États-Unis.

Les prix des principaux produits de base exportés par les pays de l'Uemoa enregistrent une baisse de 3,8% en octobre 2022, après un recul de 5,4% en septembre 2022. Les baisses des prix concernent les produits énergétiques (-6,4% en octobre 2022 contre -8,8% en septembre 2022) et non énergétiques (-3,0% en octobre 2022 contre -4,3% en septembre 2022). La baisse des cours est significativement tirée par le repli des cours du gaz (gaz naturel : -26,6%).

L'affaiblissement des cours des produits agricoles touche les huiles (huile de palmiste (-17,6%), l'huile de palme (-1,1%), l'huile d'arachide (-0,7%)), le coton (-17,6%), le café (-8,2%), la noix de cajou (-3,7%) et le caoutchouc (-2,5%). Les baisses concernent également des produits comme le phosphate (-4,7%) et l'or (-1,1%). En revanche, une hausse des cours a été enregistrée au niveau de produits comme le zinc (+3,8%), le pétrole (+2,0%), le cacao (+1,2%) et l'uranium (+0,9%).

La baisse des cours du gaz est due aux stockages importants de gaz en Europe et aux températures modérées. Le repli des cours des huiles de palme et de palmiste s'explique par l'abondance de l'offre en Asie du Sud-Est. Les prix du coton ont été impactés par l'affaiblissement de la demande. Le spectre de la récession a induit l'effondrement de la demande des filatures de coton. Le Pakistan, la Turquie et le Bangladesh font face à la baisse de commandes des grandes marques de textile.

Le raffermissement du dollar et l'amélioration des perspectives de récoltes dans le principal producteur brésilien après l'annonce de pluies abondantes, qui pourraient favoriser la floraison du café, ont pesé sur les cours de ce produit. Par ailleurs, les inquiétudes concernant la demande de café en Europe, la plus grande région consommatrice du monde, en raison des difficultés économiques persistantes, ont maintenu la tendance baissière. Les prix du caoutchouc ont baissé, en raison de la politique chinoise zéro-Covid-19, qui pèse sur la demande de ce produit, parallèlement aux craintes d'une récession mondiale.

Les cours de l'or sont impactés par les anticipations d'un resserrement supplémentaire de la Réserve fédérale américaine (FED) pour faire baisser l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains poussant les investisseurs à se réfugier dans le dollar. Par contre, la Bceao note que pendant que l'offre de zinc est en baisse, le niveau de la demande, notamment celle du secteur automobile, est toujours élevé.