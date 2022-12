Congo-Kinshasa: A travers l'ouvrage " Gratuité de l'Enseignement' - Wenceslas Chizungu et Oscar Bisimwa saluent la volonté politique du Président Félix-Antoine Tshisekedi

L'ouvrage " Gratuité de l'Enseignement " a été porté sur les fronts baptismaux le samedi 17 décembre 2022, à Fleuve Congo Hôtel. "Un livre conseil" de 269 pages, qui salue la volonté politique du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, en application de la constitution de la République Démocratique du Congo.

La cérémonie qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre de Fleuve Congo Hôtel, a connu la participation de plusieurs personnalités du pays notamment, de l'honorable Eddy Mundela, premier vice- président du Sénat qui a représenté le président du sénat, l'honorable Modeste Bahati.

Selon les auteurs de l'ouvrage, la constitution de la République Démocratique du Congo promulguée le 18 février 2006 par le président de la République Joseph Kabila, consacre à son Article 43 la gratuité de l'Enseignement primaire.

Malheureusement, ont ainsi fait savoir les auteurs de l'ouvrage, cette mesure salutaire n'a pu être véritablement mise en œuvre par les différents gouvernements qui se sont succédés de 2006 à 2019. Pour eux, c'est justement la volonté politique affichée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi que la gratuité de l'enseignement primaire a été rendue effective et irréversible dès la rentrée scolaire 2019-2020.

C'est ainsi qu'Oscar Bisimwa et son compère ont affirmé que ce jour était un grand jour pour eux, du fait de la présentation au grand public de leur ouvrage sur la gratuité de l'enseignement, qui exprime la volonté politique du respect de la constitution du pays.

Et aussi, un grand jour pour la nation congolaise, parce que, à en croire Oscar Bisimwa, depuis l'avènement de cette réforme, les confusions persistaient entre la gratuité de l'enseignement primaire et la gratuité de l'éducation de base, mais également sur le niveau d'application de cette réforme.

Pour lui, ce livre vient donner la réponse qui devra mettre fin à toutes ses confusions et donner plus de connaissances sur cette réforme.

Néanmoins, dans leur ouvrage, les auteurs ont affirmé avoir énuméré quelques préalables qui doivent être relevés pour la mise en œuvre efficace de la gratuité de l'enseignement. Il s'agit de la conversion des dirigeants congolais à pouvoir instaurer la bonne gouvernance dans le secteur de l'enseignement, mettre l'enseignant au centre de cette réforme, la construction des écoles, l'octroi d'un salaire conséquent aux enseignants...

Temps fort de la cérémonie de vernissage du livre

Quatre temps forts ont marqué la cérémonie, à savoir : le mot de bienvenue par Alpha Sangana, représentant du président de l'union des écrivains du Congo qui, lui, a salué le travail des auteurs qui ont non seulement contribué de manière effective et efficiente la vision du chef de l'état, mais aussi meublé les bibliothèques avec un ouvrage historico-éducatif. La présentation de l'ouvrage par le Professeur Kambayi Bwatshia, qui a décrit le livre écrit et inspiré par la "volonté politique réellement voulante". Pour le Recteur de l'IFASIC," la valeur d'une nation se mesure à la place que cette nation réserve à l'école". Selon lui, ce livre est créé pour livrer des connaissances sur les mutations historiques qui ont précédé l'adoption de la gratuité de l'enseignement et la mise en œuvre de cette gratuité.

Présentation des auteurs par le professeur Dominique Mweze Nkingi Wenceslas Chizungu est professeur ordinaire à la faculté des Sciences Economique et de Gestion de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) à Kinshasa... .et Oscar Bisimwa est journaliste professionnel et chargé d'enseignement à la Faculté des sciences de l'Information et de la Communication de l'Université William Booth, UWB en abrégé...

C'est l'honorable Eddy Mundela, premier vice-président du sénat qui a porté sur les fronts baptismaux ce livre de 269 pages. L'homme politique a souhaité plein succès à cet ouvrage qui, selon lui, " va aider à la connaissance de l'histoire de notre enseignement national depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Des origines de la prise en charge de l'enseignement par les parents, des efforts du gouvernement pour mettre fin à cette pratique dégradante, jusqu'à la mise en œuvre de la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire par la volonté politique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi".

C'est ainsi qu'il a invité les acteurs de l'éducation, particulièrement ceux qui interviennent dans la mise en œuvre de cette réforme relative à la gratuité de l'enseignement primaire, à faire le tour de cet ouvrage pour en tirer la sève fraiche nécessaire pour jouer chacun le rôle qui lui est dévoué.

Outre la bible et le Coran pour les chrétiens et musulmans, le premier Vice-président du sénat a souhaité que ce" livre conseil" puisse battre les records au même piédestal que les livres les plus utilisés, les plus vendus, le plus lus à l'instar du petit livre rouge de Mao tse tung.

Prenant la parole au nom des deux auteurs, Oscar Bisimwa a remercié le président de la république "père de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire". A l'en croire, à travers cet ouvrage, toutes les générations doivent savoir que la gratuité de l'enseignement a été mise en application lors de l'année scolaire 2019-2020, sous le règne du président Félix-Antoine Tshisekedi.

Ils ont également remercié le président du Sénat pour son soutien aux efforts du chef de l'Etat, et il n'y a pas meilleur moyen de soutenir le chef de l'Etat que d'encourager un ouvrage qui immortalise les efforts du Chef de l'Etat dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement.

Il a, par ailleurs, assuré que cet ouvrage est une bible mise à la disposition de tous les acteurs éducatifs, les partenaires techniques et financiers de la RDC qui appuient la gratuité de l'enseignement, les enseignants, tous les parents, tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'éducation pour la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement.