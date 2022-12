Congo-Kinshasa: Appelé publiquement à briguer la magistrature suprême en 2023, Denis Mukwege - "Je pourrais considérer leur appel ! "

La RDC se trouve, au-delà de ses multiples défis, à l'aube d'une année électorale qui s'annonce, comme de coutume, très décisive pour la vie de la Nation.

Les élections sont un processus pris avec un grand sérieux par la population congolaise, sa classe politique et les partenaires de ce pays considéré comme la gâchette de l'Afrique. La question qui se pose est celle de savoir "qui" placer à la tête du pays et comme animateurs de grandes institutions de la nation. Une question à laquelle le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix, se dit prêt à être la réponse, conformément à l'appel qui lui est lancé par une bonne frange de la population, en général, et le Collectif d'Intellectuels Congolais, en particulier.

C'est en se confiant à un média local que celui qui est appelé le "réparateur des femmes" a manifesté qu'il pourrait répondre à cet appel populaire, dans un contexte politique où seul le Président actuel, Félix Tshisekedi, s'annonce être manifestement le candidat à sa propre succession face au silence d'autres caïmans politiques.

"Moi, je crois que c'est le peuple qui doit décider. Ils ont commencé par cet appel, je les encourage à trouver leurs communautés des hommes et des femmes capables de prendre des responsabilités à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la présidence qu'il faut changer les choses, il faut changer les choses à tous les niveaux", a indiqué Denis Mukwege à ACTUALITE.CD.

Plusieurs voix s'élèvent pour l'encourager à briguer la magistrature suprême dans le processus électoral de 2023, dont celle du Collectif d'Intellectuels Congolais, regroupant notamment, des professeurs d'universités, qui avait publiquement demandé à Mukwege de se présenter à l'élection présidentielle de 2023, en juillet dernier.

Ce dernier affirme qu'il pourrait considérer leur appel si le peuple prend conscience et s'organise convenablement : "toutes ces questions-là je ne peux pas les discuter tant que le mécanisme de la prise de pouvoir par le peuple n'est pas fait. Si le peuple prend conscience et s'organise, à ce moment-là, je peux considérer qu'ils ont compris ma réponse, qu'ils agissent dans le sens de ma réponse, c'est très clair, je pourrais considérer leur appel... " a-t-il assuré.

A l'heure actuelle, le calendrier électoral publié par la CENI prévoit l'organisation de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales et l'élection des conseillers communaux le 20 décembre 2023. Ainsi, la Commission électorale s'emploie-t-elle à identifier et enrôler dans un délai de trois mois près de 50 millions d'électeurs, quoique plusieurs observateurs trouvent ce timing insuffisant et y entrevoient une raison de retarder le processus électoral.

Face à toutes manœuvres visant à installer la fraude dans le processus électoral, Mukwege évoque la révolution démocratique comme la réponse du peuple à ce fléau qui, constamment, menace l'écosystème politique congolais. Selon ce dernier, seule la volonté populaire peut faire obstacle à toutes tentatives de tricherie lors des prochaines échéances électorales.

"Je vous parle d'une révolution démocratique, c'est-à-dire, qu'à un moment, quand le peuple a pris sa décision, vous pouvez essayer de tricher. Lorsque le peuple sait ce qu'il veut, il exige que sa volonté soit respectée. On voit toutes les préparations qui sont faites pour tricher, mais la meilleure façon de lutter contre toutes les fraudes qui se préparent, c'est que le peuple prenne conscience et si le peuple prend conscience, vous pouvez mettre toutes les mesures de fraude, mais vous n'allez pas bloquer cette volonté populaire", a-t-il expliqué.

Qui est Denis Mukwege ?

Denis Mukwege, né le 1er mars 1955 à Bukavu, est un gynécologue et militant des droits de l'homme, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste. Surnommé "l'homme qui répare les femmes", il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en RDC en zones de guerre, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018.

Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de Lemera, situé au sud de Bukavu. En 1984, il obtient une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour suivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers, en France. Il fonde avec un angevin l'association France-Kivu pour aider sa région d'origine. En 2018, le Dr Mukwege voit sa lutte être davantage sacralisée en recevant le Prix Nobel de la Paix avec Nadia Murad, pour leurs efforts visant à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre.

Que le peuple tranche ! Que le temps tranche !