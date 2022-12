Afrique de l'Est: Tout en dénonçant l'agression du Rwanda sous couvert du M23,Sommet USA-Afrique - Bussa au four et au moulin pour des partenariats économiques conséquents

C'est en marge du Sommet USA-Afrique de décembre 2022 que Jean-Lucien Bussa, Ministre du commerce extérieur de la RDC, a eu des réunions de travail conséquentes avec Don Graves, Sous-Secrétaire au Département du Commerce, et Dilawar Syed, Représentant spécial pour les affaires commerciales du bureau des affaires économiques et commerciales près du Département d'Etat américain.

Le Sommet USA-Afrique est un cadre qui s'est tenue pour sa 2ème édition, où Washington a accueilli les dirigeants de 49 pays africains pour tabler sur des questions de sécurité, d'énergie, d'économie, de santé ou encore de changement climatique, du 13 au 15 décembre 2022.

Ces réunions entre le Ministre du commerce extérieur congolais et les autorités américaines avaient pour but de réfléchir sur les possibilités de développer le commerce et les investissements entre la RDC et les Etats-Unis.

Jean-Lucien Bussa a insisté auprès de ses interlocuteurs sur le fait que la RDC est une terre aux opportunités illimitées. Elle offre d'importantes possibilités d'affaires dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, le textile, l'industrie pharmaceutique, les mines, la logistique, l'énergie, les hydrocarbures avec les 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, et bien d'autres secteurs prometteurs.

C'est dans cet élan que le Plan Directeur d'Industrialisation ainsi que la Stratégie de Promotion des Exportations et de diversification des Marchés, deux documents stratégiques qui mettent en évidence divers programmes d'investissement en RDC, ont fait l'objet des fructueux échanges.

En outre, les avancées réalisées en termes d'amélioration du climat des affaires, rendant la RDC de plus en plus attractive, ont été soulignées. Partant de cela, les investisseurs américains ont ainsi été invités à venir investir dans tous les secteurs clairement identifiés en RDC.

Pour Bussa, le secteur privé américain dispose des capacités techniques avérées et des ressources financières suffisantes pour investir utilement dans différents secteurs porteurs. C'est ainsi qu'il a saisi également l'occasion pour remercier le Gouvernement Américain pour le programme AGOA qui a eu un impact positif sur les exportations de la RDC vers les Etats-Unis. Car, depuis cette réintégration, les exportations de la RDC vers les Etats-Unis se sont multipliées par 5.

Le Sous-Secrétaire d'Etat au commerce des Etats-Unis a, pour sa part, reconnu que la RDC représente une opportunité pour le secteur privé américain tandis que le Représentant Spécial a insisté sur le fait que les différents secteurs énumérés présentent des intérêts communs pour les deux pays et peuvent faire émerger d'importantes opportunités d'affaires dans une logique gagnant-gagnant.

Les deux hommes d'Etat américains ont affirmé que les Etats-Unis continueront à soutenir le secteur minier de la RDC, tout en encourageant la transformation et la transition vers d'autres secteurs porteurs. En particulier, la question de la batterie électrique pour laquelle la RDC dispose d'un réel avantage comparatif, l'industrie photovoltaïque, l'agroalimentaire, les infrastructures ainsi que la logistique, qui intéressent le secteur privé américain. Tout en reconnaissant l'opportunité que la RDC a accordé à Motorola pour évoluer dans les nouvelles technologies de l'information, le sous-secrétaire américain a affirmé que plusieurs sociétés américaines recherchent activement à nouer des relations d'affaires avec la RDC.

Sur cette même lancée, le Représentant Spécial américain a mentionné la nécessité de créer des capacités pour aider le pays à progresser dans les chaines de valeurs industrielles tout en affirmant que les compagnies semencières des Etats-Unis sont prêtes à investir en RDC afin de booster la production agricole.

Les deux hommes d'Etat américains se sont dits prêts à intéresser les entreprises agricoles américaines dans l'exploitation des millions de Km2 des terres arables congolaises, car la RDC peut constituer un pays solution dans la lutte contre l'insécurité alimentaire - la crise ukrainienne ayant démontré la fragilité du système alimentaire mondial - pays solution également pour combler le déficit énergétique mondial.

Un accent a été mis sur le programme d'infrastructure du Président Américain Joe Biden. De manière générale, l'administration Biden entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici trois ans dans plusieurs domaines dont les infrastructures et la santé. Les deux hommes d'Etat américains ont invité le Gouvernement congolais à saisir cette opportunité qui permettra de rendre son économie plus compétitive. Et le Ministre Congolais du commerce a affirmé que le Gouvernement congolais mettra tout en œuvre pour profiter de cette opportunité qui pourra soulager tant soit peu le déficit infrastructurel en RDC.

La question du genre et des jeunes entrepreneurs a également été abordée sous l'angle des connexions qui peuvent et doivent être établies entre la diaspora congolaise en Amérique détentrice des PME et les entreprises appartenant à des femmes et jeunes congolais.

En ce qui concerne la relation entre l'insécurité, l'investissement et le commerce, Jean-Lucien Bussa a insisté sur le fait que la situation d'insécurité qui prévaut à l'EST du pays est le résultat d'une stratégie savamment orchestrée par le Rwanda pour soutenir son économie. En effet, le gouvernement rwandais a fait de cette guerre et de la contrebande qu'elle facilite sa stratégie économique.

A ce sujet, le Vice-Ministre américain a soutenu que le Département d'Etat américain ainsi que le Président des Etats-Unis travaillent ensemble pour développer des stratégies permettant de traiter ce problème. Il a néanmoins affirmé que le meilleur moyen d'encourager la paix et la stabilité et de donner une meilleure image de notre pays au reste du monde ; ce, en promouvant le développement économique, avec un secteur privé fort et dynamique. Toutefois, la nécessité que les Etats-Unis se mettent aux côtés de la RDC pour restaurer la paix dans cette partie de la République n'est plus à démontrer.