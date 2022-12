Congo-Kinshasa: Causes des inondations à Kinshasa, Gentiny Ngobila - Les réponses du Gouverneur parfaitement "comprises" par des Députés Nationaux

Recevant le Caucus de Députés Nationaux élus de Kinshasa, vendredi 16 décembre dernier à son Cabinet de travail, le Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka a présenté les causes des inondations qui font ravages dans la Capitale congolaise.

Ceci, bien évidemment, au terme du dernier séisme qui s'est abattu et a causé, des sources officielles, plus de 100 morts et d'énormes dégâts matériels. Au feuilleton des origines de ce fléau, Ngobila a cité : une moindre vigilance de la part de la société Sopeka qui a signé un contrat avec le gouvernement central pour la gérance de la route de Matadi ; le débordement ou les crues des cours d'eau sur les habitations, la sortie des cours d'eau de leurs lits majeurs ou mineurs, les refoulements des eaux du fleuve vers les affluents, les tonnes d'immondices qui jonchent les rues de la capitale, le non curage régulier des caniveaux par l'Office de Voirie et Drainage (OVD), le manque de respect des normes urbanistiques, l'occupation des sites non aedificandi, la non observance du civisme par la population qui confond les ouvrages d'assainissement à la décharge publique.

Cartes sur table

En effet, selon que le rapporte la Cellule de communication de l'Exécutif provincial, les deux parties à ces échanges ont également " scruté la situation sociale de la ville, notamment l'insécurité, le banditisme urbain, la succession des sinistres dans la ville mais aussi les décès enregistrés lors de dernières pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa ayant causé mort d'hommes et d'importants dégâts matériels. Une minute de silence a été observée sur la demande de l'autorité urbaine qui partage avec toute la population kinoise cette douleur ".

Promesse de plaidoyer

Lors de ces échanges, le Gouverneur Gentiny Ngobila a expliqué aux élus du peuple les dispositions prises pour l'organisation des obsèques des victimes de ce drame. Satisfaits des explications fournies par le Chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, les Députés Nationaux ont promis de faire un plaidoyer auprès de l'exécutif national pour pouvoir respecter ces engagements vis-à-vis de la ville de manière à ce que Kinshasa qui est le siège des institutions puisse refléter l'image d'une capitale digne de son nom.

Instaurer un cadre de concertation

Les Députés nationaux ont félicité le gouverneur Gentiny Ngobila pour les efforts déjà consentis notamment sur la construction des routes, l'éclairage public ainsi que l'embellissement de la ville. Ce, avant de solliciter un cadre de concertation pour échanger de temps en temps en vue de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des kinois.