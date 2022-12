Congo-Kinshasa: UNIKIN - Patrick Onoya arme les étudiants sur les stratégies idoines pour la réussite de l'entrepreneuriat académique

Patrick Onoya, lobbyiste patenté et stratège en investissement a, au cours d'une conférence-débat tenue samedi 17 novembre 2022, à l'Université de Kinshasa, dévoilé à l'intention des étudiants de la Faculté des Sciences économiques et de gestion de cette alma-mater, des stratégies idoines pour la réussite de l'entrepreneuriat académique.

Ce, à travers deux principes majeurs ; le "RIS (Relation, Information et Savoir)" et la Dualité "Valeur et Utilité". Il assure que les deux principes sont une armure pour la détection et la réussite des opportunités d'affaires dans l'entrepreneuriat académique.

A travers le principe : "Relations, Informations et Savoir", le professeur Onoya conseille la diligence et l'opportunisme à tout celui qui voudrait entreprendre dans un secteur bien donné. "Être un homme qui détecte les opportunités et qui sait les saisir". Quant au principe: " Utilité et valeur", il pense par utilité, un état d'esprit que doit disposer chaque universitaire, lequel lui permettra de s'intéresser aux choses qui ont une certaine valeur, alors que la détection des opportunités, elle, vise tout ce qui pourrait satisfaire un besoin réel de la société.

Il invite, par ailleurs, les étudiants à investir plus dans des domaines dont on enregistre plus de demande dans la société, en l'occurrence dans le domaine alimentaire notamment, à travers son programme "Un hectare pour un étudiant", lequel consiste à faire de chaque étudiant un entrepreneur agricole. "Le ministère de la jeunesse détient des terres qui n'ont pas été mises à sa disposition pour moisir. Il faut donc qu'on s'en serve. Mais pour cela, les bénéficiaires que vous êtes, devez en prendre conscience et ce projet est le guide pour laisser les jeunes régler le problème de la faim dans notre pays. Ce projet commencé, va s'étendre à travers toute la République ", a-t-il déclaré.

Puisqu'il estime que régler les questions de la faim est la plus grande opportunité à laquelle peut satisfaire le plus grand besoin des congolais, le lobbyiste a annoncé, dans un délai très court, la création d'une société de coopérative à l'Université de Kinshasa dont la motivation n'est autre que d'impliquer les étudiants à l'entrepreneuriat académique dans le domaine alimentaire. Pour lui, cette société va préconiser la mutualisation des forces et des ressources dans le cadre des sociétés coopératives, dans l'objectif de mettre en place son projet avec ou sans financement. Elle sera composée de 300 ou 500 personnes qui devront mettre des ressources ensemble.