Cote d'Ivoire: Valorisation de la langue japonaise - Un partenariat pour la création du 1er Centre culturel japonais acté à l'Université Félix Houphouët-Boigny

L'Ambassade du Japon en Côte d'Ivoire et l'Université Félix Houphouët-Boigny ont signé un partenariat au titre du projet pour l'équipement d'une salle de langue japonaise et le lancement du Centre pour la promotion de la langue japonaise. Le lancement de centre dénommé Japan Corner, a eu lieu à l'Université Félix Houphouët-Boigny le 14 décembre 2022, dans ladite Université.

SEM. Ikkatai Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux de ce partenariat évalué à 69 900 euros, soit plus de 45 millions de FCfa. Ce don servira également à l'équipement du centre en matériel informatique... " Grâce à ce projet, un centre sera créé pour la promotion de l'enseignement du japonais et des études japonaises avec un environnement adéquat au sein de votre prestigieuse institution. Il s'agira du 1er Centre culturel japonais en Côte d'Ivoire ouvert à toutes celles ou ceux qui s'intéressent à la langue et à la culture du pays du Soleil levant. Son ouverture est donc prévue en mai prochain ", a indiqué l'ambassadeur.

Plusieurs milliers d'étudiants et de chercheurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'ouest pourront bénéficier des activités du nouveau centre japonais. A en croire le diplomate japonais, cette initiative aboutira à long terme à la création d'un centre pour les hautes études japonaises en Afrique de l'ouest.

A sa suite, le Professeur Ballo Zié, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, a témoigné la reconnaissance de sa communauté universitaire au représentant du pays du Soleil levant pour ses actions en faveur du renforcement de la coopération ivoiro-japonaise. Le président Ballo Zié souligne aussi que ce don servira à promouvoir toutes les études sur le Japon.

A l'ambassadeur, il lui a reconnu d'être un acteur clés dans la promotion de l'éducation. Il a assuré qu'à partir de ce partenariat, l'Université revêtira le manteau d'ambassadeur de la langue japonaise en organisant des colloques comparatifs sur l'économie japonaise et celle de la Côte d'Ivoire, et plusieurs autres activités.

Pour lui, cet accord a été motivé par le nombre croissant de bourses japonaises à l'endroit des étudiants ivoiriens et l'apprentissage de la langue en Côte d'Ivoire.

Ce centre offrira plusieurs types d'activités, entre autres, l'organisation de test d'aptitude en japonais, le concours d'art oratoire du Japonais, la projection de film et de documentaires sur la culture et la société japonaises, des conférences et divers échanges académiques avec des partenaires à l'extérieur, et l'organisation de manifestations culturelles ivoiro-japonaises.