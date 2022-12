Afrique: Visite officielle de Macky Sall au Japon - l'axe Dakar-Tokyo renforcé

En visite officielle de travail à Tokyo, le Chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, et le Premier ministre japonais, Kishida Fumio, ont affiché lundi leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays, en tant que " partenaires stratégiquement importants ", qui partagent des valeurs et principes fondamentaux tels que la liberté, la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance.

Selon un communiqué conjoint parcouru par lesoleil.sn, le Président de la République, Macky Sall, et le Chef du gouvernement japonais, Kishida Fumio, ont eu un entretien au sommet qui leur a permis d'examiner les voies et moyens de renforcer le partenariat entre le Japon et le Sénégal. Les deux personnalités ont confirmé que Dakar et Tokyo " renforceront davantage leur coopération aussi bien bilatérale que multilatérale, en tant que partenaires stratégiquement importants, qui partagent des valeurs et principes fondamentaux tels que la liberté, la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance et qui coopèrent en vue de maintenir et renforcer un ordre international fondé sur ces valeurs et principes ".

En effet, Macky Sall et Kishida Fumio " se sont accordés sur la nécessité de faire avancer davantage leur coopération non seulement en matière de développement mais aussi dans des domaines divers, compte tenu des rôles croissants des pays africains au sein de la communauté internationale d'aujourd'hui ". Non sans " se féliciter " du succès de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8), tenue à Tunis, les 27 et 28 août 2022, dont ils ont co-présidé les travaux ".

Renforcement et diversification de la coopération bilatérale

Pour le renforcement des relations bilatérales dans un contexte marqué par la volonté résolue du Sénégal de se placer durablement sur une trajectoire d'émergence, Macky Sall et Kishida Fumio ont convenu " d'œuvrer au renforcement soutenu de leur coopération, en la diversifiant et en l'amplifiant, notamment dans les domaines du développement, de la promotion des affaires et des échanges humains ". Le chef de l'Etat sénégalais a, en outre, " hautement apprécié le soutien que le Japon apporte depuis longtemps au Sénégal, en mettant en valeur l'investissement sur le peuple, à travers le soutien au Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon (Cfpt), le programme de masters et de stages dans le secteur des affaires en faveur des jeunes africains (Initiative Abe) et la formation d'agents administratifs, entre autres ".

A ce propos, ledit communiqué relève que les deux dirigeants " se sont félicités de la signature des échanges de notes relatifs à un nouveau prêt de 10 milliards de yen japonais pour le Programme de politique de développement du secteur de l'éducation ".

Macky Sall a remercié le Japon pour son soutien au développement du Sénégal, notamment pour la réalisation de la Couverture sanitaire universelle (Csu), tandis que le Premier ministre Kishida a renouvelé sa " haute appréciation " pour les efforts déployés par Dakar afin de parvenir à la CSU en Afrique.