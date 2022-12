Congo-Kinshasa: Après quatre jours de paralysie de la Nationale 1 - Fatshi reconnecte Kinshasa et Matadi

Les usages de la Nationale 1 Kinshasa-Matadi ont poussé un grand ouf de soulagement, le samedi 17 décembre 2022 dans l'après-midi, après que le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, a donné le signal de la reprise du trafic automobile sur cet axe routier.

On rappelle que celui-ci était coupé depuis le mardi 13 décembre, à la suite d'une gigantesque érosion provoquée au niveau de l'arrêt " En vrac ", au quartier Matadi Kibala, dans la commune de Mont-Ngafula, par une pluie diluvienne qui s'était abattue sur la capitale dans la nuit de lundi à mardi.

Au moment de l'inspection du site par le Président de la République, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru, et du ministre d'Etat et ministre chargé des Infrastructures, Alexis Gisaro, des centaines de gros et petits véhicules, porteurs des marchandises, ainsi que des bus ayant à leurs bords des passagers en provenance du Kongo Central, étaient parqués de part et d'autre de la voie.

Une nombreuse foule des résidents des quartiers Matadi Kibala, Matadi Mayo, Mitendi, Pumbu ainsi des Cité Verte et Mama Mobutu s'étaient également donnés rendez-vous dans ce site sinistré. Beaucoup de transporteurs avaient du mal à croire leurs yeux au moment du passage du premier véhicule poids lourds à l'endroit où la Nationale 1 s'était coupée en deux.

Kinoises et Kinois ont salué la promptitude avec laquelle l'ACGT (Agence Congolaise de Grands Travaux) a effectué les travaux de remblayage et de concassage, pour parer au plus pressé, en attendant ceux de fond consistant à l'aménagement des ouvrages de protection de la voie contre les érosions et au final à l'asphaltage. C'est à partir de Washington, où il participait au Sommet USA-Afrique, que Félix Antoine Tshisekedi avait donné des instructions formelles au gouvernement pour le rétablissement rapide de la circulation des véhicules sur la Nationale 1, en vue d'éviter l'asphyxie économique non seulement de Kinshasa mais aussi du pays, tributaire de cette route pour ses exportations et importations.

Le péril était d'autant redouté que la RDC était à la veille des fêtes de Noël et de Nouvel An, une période où il y a une demande exponentielle des denrées alimentaires de consommation courante que le pays fait venir de l'étranger pour combler ses déficits de production agricole, avicole, animalière et autres. Le sacrifice consenti pour le Chef de l'Etat, qui a écourté son séjour aux Etats-Unis alors que le forum auquel il était invité avait une importance vitale pour l'ensemble de l'Afrique, a été apprécié par sa juste valeur par le commun de ses compatriotes.

L'autre symbole du retour précité du Président de la République dans la capitale était sa communion avec des dizaines de familles frappées par la catastrophe naturelle du mardi 13 décembre.

Poste de haute tension de Snel/Funa : les techniques s'activent pour la normalisation de la situation

Le second "Acte" de solidarité et de proximité du Chef de l'Etat avec les résidents de Kinshasa s'est joué au poste de haute tension de la Snel au quartier Funa, dans la commune de Limete, où les inondations avaient fortement touché les installations électriques, plongeant une dizaine de communes de la capitale dans le noir. Félix Antoine Tshisekedi avait dans sa suite, hormis son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde, quelques membres du gouvernement, dont le ministre Olivier Mwenze Mukaleng en charge des ressources hydrauliques et Electricité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, etc.

Selon les explications du ministre chargé des Ressources Hydrauliques et Electricité, 474 cabines sont réduites à l'inactivité. Celles-ci desservent les communes de Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Gombe, Limete, Lemba, Kalamu, Ngiri-Ngiri, Kasa-Vubu et Masina. Plus de 4000 abonnés sont ainsi privés d'électricité depuis mardi. Dans le but de protéger ce poste stratégique d'alimentation des industries et ménages en énergique l'électrique a ordonné à l'Hôtel de Ville et aux services compétents de procéder, dans les plus brefs délais, à la démolition de toutes les constructions anarchiques qui sont envahi ce site de la Société Nationale d'Electricité.