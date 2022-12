Madagascar: Noël Solidaire - 2 300 familles démunies vivront la magie de Noël

Plus de 2 300 familles et enfants, parmi les plus démunis et malades, seront soutenus durant les fêtes de Noël cette année. Le lancement officiel des journées " Noël Solidaire " a été effectué le samedi 17 décembre dernier, au Stade Alarobia.

148 foyers sans-abri sont pris en charge par le ministère de la Population dans 2 centres à Antananarivo, ainsi 355 enfants de rue ont pu passer une journée de joie, grâce à des animations et des spectacles ce jour-là. En tout, plus de 500 personnes ont été présentes à cette journée de lancement au Stade Alarobia. Les enfants ont reçu des jouets et des friandises de la part de l'association humanitaire Orange Solidarité Madagascar, l'initiatrice de cet événement annuel. Les familles ont reçu un panier garni composé de riz, d'huile, de haricots, de sardines, de pâtes et de bougies, distribués par les salariés bénévoles d'Orange Madagascar.

Ce Noël solidaire diffère cependant des précédentes éditions. Il est placé sous le haut patronage du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, et sous le parrainage du maire de la Commune urbaine d'Antananarivo cette année. Par ailleurs, à partir du 21 décembre, des journées Noël Solidaire seront également déployées dans de nombreuses régions de Madagascar. Elles seront destinées aux enfants et adultes pris en charge par les Directions régionales du ministère de la Population, dans les 14 zones Orange. 1 400 bénéficiaires de cette initiative sont prévus dans les régions.