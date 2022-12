Madagascar: Energie électrique - Les autorités misent sur l'autoproduction des entreprises

Malgré les projets de création d'unités de production, initiés par la Jirama et ses partenaires, l'offre d'énergie électrique est encore loin de pouvoir satisfaire la demande.

Les ménages sont insatisfaits, alors que les besoins des entreprises ne cessent de croître. Lors d'un atelier sur l'autoproduction en énergie électrique, qui s'est tenu vendredi dernier dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) à Analakely, les représentants du secteur privé ont martelé qu'il ne peut y avoir de croissance du secteur des activités productives, sans un bon accès à l'énergie. Durant les échanges, les parties prenantes ont discuté des conditionnalités de la production et distribution d'électricité par les particuliers ou entreprises privées.

En effet, le ministère de tutelle a présenté les réglementations et la loi en vigueur qui régissent la fixation des prix de l'électricité, les contrôles et les suivis faits par les autorités étatiques dans la production et la distribution d'énergie électrique.

Outre le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, d'autres entités publiques ont également participé à l'atelier, notamment l'EDBM (Economic development board of Madagascar), le ministère de l'Economie et des Finances, l'ORE (Office de régulation de l'électricité), la Jirama, l'ADER (Agence de développement de l'électrification rurale) et de nombreux représentants du secteur privé qui opèrent dans le secteur de l'énergie. Selon les organisateurs, ce genre d'atelier reste ouvert au grand public.