Les amateurs de football n'auraient jamais imaginé que cette finale connaîtrait autant de rebondissements.

Jusqu'à un quart d'heure de la fin du match, les Argentins étaient champions du monde et il a fallu la révolte de Kylian Mbappe pour que le suspense soit relancé. Les Français ont rejoint leurs adversaires et les prolongations ont définitivement scellé leur sort. Ils ont été battus après un combat épique et des tirs au but incroyables. Lionel Messi est entré dans la légende et tous ses compatriotes peuvent à bon droit célébrer son génie du football.

Les spécialistes qui se sont exprimés après le match ont dit que c'était l'une des plus belles finales de coupe du monde de ces dernières années. Les férus de ballon rond ont vécu des moments intenses durant ces 120 minutes où ils ne pouvaient pas savoir l'issue de cette confrontation. Lionel Messi a emmené ses coéquipiers à la victoire sans faiblir et même dans les moments de doute, il a su galvaniser ses troupes. Les Français ont été au début paralysés par le poids de leurs responsabilités et ont été débordés par des adversaires qui ne doutaient de rien. À la mi-temps, personne ne leur a donné la moindre chance de remonter au score, mais Didier Deschamps, l'entraîneur français, a su booster le moral de ses joueurs.

Mais c'est Kylian Mbappe qui a sonné la charge et marqué le penalty de l'espoir. Il a marqué un second but d'anthologie qui lui permet de rejoindre Pelé, Messi, Maradona et tous les autres au firmament du football. Le troisième but argentin lors des prolongations n'a cependant pas fait douter une équipe de France où les jeunes sont entrés en force. Ces derniers ont fait douter leurs adversaires. Un nouveau penalty de Mbappe a relancé le suspense et la séance des tirs au but a été favorable à l'Albi Celeste. Les Argentins sont de très beaux champions du monde et les Français sont des vice-champions qui n'ont pas à rougir de leur parcours.