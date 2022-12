Madagascar: Barea CHAN - Une belle victoire pour le moral

3 à 0 ! C'est le résultat du match test de samedi des Barea CHAN contre une sélection des Malgaches lors du championnat réunionnais.

Une victoire qui a pourtant mis longtemps à se dessiner tant les " Réunionnais " ont tenu la partie durant une première période quelque peu disputée. Mais dès la rentrée des vestiaires, les choses ont changé du tout au tout avec des Barea très actifs, même si selon l'avis de Roro Rakotondrabe, ils auraient pu faire plus notamment dans les dernières passes et avec un bloc plus solide. Toutefois et comme le public de Mahamasina est venu pour du spectacle et des buts, il allait être servi. D'abord par Onja à la 53e minute qui réussit à provoquer un auto-but. Le Majungais Jean Yves, très en jambe, corsa l'addition (81) après avoir été passeur décisif sur le but de Feldman, l'ancien de JET Mada (73).

Du coup, la messe était dite tant pour la sélection de la Réunion que pour ceux qui ne seront pas retenus dans la liste des 23 joueurs qui iront en Algérie via la Tunisie où les Barea disputeront encore trois matches tests. Roro conscient de la tâche qui attend ses protégés, ne veut pas lâcher prise pour mettre en place une équipe compétitive. On se gardera toutefois de minimiser l'opposition avec ce duo d'attaque avec Fabrice et Gladison sans oublier cette charnière centrale avec Ando Pros et Theodin tout comme Dina en premier rideau.

Du solide en vérité mais pas assez pour espérer rivaliser avec les Barea même si Roro est à moitié satisfait de la prestation de ses joueurs. Il y aura encore quelques réglages à faire au niveau des transmissions et de l'automatisme de groupe, reconnaît ce technicien qui revient sur les terres de son exploit quand le FC BGV humiliait, dans leur stade, les Algérois de l'US Mouloudia d'Alger sur le score de 3 buts à 1. Bien évidemment et en dehors de la forme de certains joueurs se trouvant sur une mauvaise pente, Roro Rakotondrabe va reconduire l'ossature du groupe victorieux du Botswana.

Il ne nie cependant pas qu'il est sous le charme de deux joueurs, en l'occurrence, Stephano Randriamandratra de Dato FC et Geraldo Tolojanahary de Zanakala. Un petit penchant pour celui qui fait ses premiers pas à l'Ako Soafiregnina. Mais comme il l'affirme, son seul critère reste celui du terrain.