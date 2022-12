Madagascar: Ambohidratrimo - Attaque avortée, deux assaillants tués par balles

La gendarmerie a annoncé la neutralisation de deux individus dans le cadre d'une opération de nuit qui a permis de faire avorter une attaque à main armée à Anosiala Ambohidratrimo, vendredi dernier. Avisée par téléphone de la présence de deux individus étrangers identifiés par les riverains d'Anosiala, une patrouille a été immédiatement organisée pour intervenir et empêcher une éventuelle attaque.

Ces hommes effectuaient des va-et-vient et avaient des comportements suspects. Ils s'apprêtaient à fomenter un sale coup dans les parages lorsqu'ils ont été repérés par des riverains. Aussitôt, ces derniers ont donné l'alerte. À l'arrivée des gendarmes, les malfaiteurs n'étaient plus sur place, mais les éléments de la gendarmerie ont continué à veiller sur la sécurité des lieux. Le même jour vers minuit, les gendarmes ont surpris deux individus en train d'escalader la clôture d'une villa à Andranomanga, dans la commune rurale d' Anosiala, district d'Ambohidratrimo.

Les assaillants, surpris par la patrouille des gendarmes, ont immédiatement pris la fuite et pour couvrir leur évasion, ils n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes en visant les gendarmes. Ils ont refusé d'obtempérer malgré l'appel des forces de l'ordre. Dans une échauffourée, une course-poursuite a été lancée. C'était à l'issue de cette course-poursuite et ces échanges de tirs que les deux assaillants furent mortellement touchés. Ils ont été trouvés porteurs d'objets prouvant leur implication dans cette attaque. Il a été découvert sur eux, une arme de fabrication artisanale, un poignard, une hachette et deux étuis de chevrotine calibre 12. Âgés de 29 et 52 ans, ils demeurent à Anjanadoria. La constatation a été faite par le médecin-chef du CSB II Anosiala et les corps des défunts ont été remis à la morgue du CHU Anosiala. La gendarmerie continue la lutte contre les actes de banditisme et la descente sur terrain menée par les gendarmes se poursuit.