Madagascar: Coupe du Monde 2022 - KIA Motors a accompli une belle mission

Landis Automotive, le concessionnaire automobile représentant de la marque KIA a participé activement au déroulement du Mondial 2022. En effet, le constructeur KIA Motors est devenu l'un des six partenaires de la FIFA depuis 2007.

Le partenariat a été prolongé jusqu'en 2022, ce qui permet à KIA Motors de profiter des droits lors de toutes les compétitions de cette instance internationale. Le transport terrestre est essentiel au succès de l'organisation d'un tel évènement. Ayant démontré leur fiabilité en tant que partenaire pour la fourniture de véhicules lors de nombreuses compétitions, KIA a mis à disposition une flotte de véhicules aux joueurs et aux staffs au Qatar.

En effet, 297 voitures particulières dont Telluride, Sorento, Sportage et Carnival étaient rejointes par les 80 modèles les plus écologiques de KIA (EV6 GT-Lines, Sorento PHEV et Niro PHEV). Ainsi, 70 bus ont été utilisés durant cette édition. Tous les quatre ans, KIA organise des animations autour de soirées foot à Madagascar durant le Mondial.

Cette édition n'était pas en reste car des animations et des diffusions de matches ont eu lieu dans les CHR (Le Louvre, Le Buffet du Jardin, No Comment, Irish Pub, La Canopée) depuis les quarts jusqu'à la finale entre France et Argentine d'hier.