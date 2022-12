Madagascar: 22e conférence internationale sur l'éducation - " Bôndy " remporte le Trophée " jeune talent "

Le trophée international " jeune talent " attribué par l'association Escuela Cultura de Paz au Parlement Andalou de Séville revient à l'entreprise sociale Bôndy. C'était lors de la 22e conférence internationale sur l'éducation que Max Fontaine, le CEO de cette entreprise s'est vu remettre son trophée.

Elle offre un service de consulting RSE clé en main dans les domaines environnementaux et sociaux. Tous leurs projets de reboisement sont animés par une importante volonté d'implication des communautés et de retombées positives pour celles-ci. Son modèle s'attaque aux causes profondes de la déforestation tout en renforçant les populations locales grâce à des projets économiques viables. Ce prix international lui a ainsi été décerné pour sa participation active et sa capacité d'innovation sur le thème de la reforestation et du développement rural à Madagascar.

Avec son initiative de transformer Madagascar, l'île rouge en île verte, cette entreprise a récemment porté haut la voix de milliers de personnes vulnérables et impactées durement par la dégradation des écosystèmes et par le réchauffement climatique. À souligner que le Père Pedro avec qui Bôndy réalise des projets dans le village Akamasoa et Hasnaine Yavarhoussen ont aussi été récompensés lors de cette cérémonie.