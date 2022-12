Congo-Kinshasa: Inondations à Kinshasa - Le couple présidentiel inspecte le site de Matadi-Kibala et le poste de la Funa

Revenu à Kinshasa le 16 décembre dernier après sa participation au sommet Etats-Unis/Afrique tenu à Washington, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru, étaient descendus le lendemain sur le terrain pour se rendre compte de l'avancement des travaux qu'exécute l'Agence congolaise des Grands travaux (ACGT) après la pluie diluvienne du 12 au 13 décembre ayant occasionné des dégâts considérables et de nombreuses victimes.

Sur place, le couple présidentiel a reçu les explications du ministre d'État en charge des Infrastructures, Alexis Muvunyi Gizaro, sur l'ampleur des dégâts qui ont bloqué la circulation sur la Nationale 1 et paralysé le trafic ainsi que l'approvisionnement alimentaire de Kinshasa par le Kongo central, mais aussi sur les circonstances ayant entraîné les pertes en vies humaines.

Après avoir inspecté les différents sites, le chef de l'Etat a donné le go du premier grand camion (gros porteur) qui est passé sur la route défoncée qui recevait son premier coup de pioche depuis la forte pluie d' il y a une semaine. Malgré l'interdiction de construire sur ces terrains non-bâtissables, il y a l'afflux de constructions " anarchiques " qui causent des dégâts considérables après de fortes pluies. Le site érosif de Matadi-Kibala à Mitendi est de neuf kilomètres. Les travaux à exécuter sont, entre autres, le remblayage au moyen des gros éléments (moellons), le compactage, les constructions de bassins de rétention et des caniveaux.

Triste constat au poste de la Funa

Après le site Matadi-Kibala, le président Tshisekedi est allé visiter le poste Haute tension/Funa de la Société nationale d'électricité (Snel), victime également d'inondations. Il s'est agi d'inspecter les travaux de réparation de ce poste touché suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du 12 au 13 décembre à Kinshasa. Une situation qui a occasionné la coupure du courant électrique dans plusieurs communes et quartiers de la ville province.

Selon le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, ce poste de Funa dessert 474 cabines du centre-ville, réparties dans dix communes, à savoir Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Gombe, Limete, Lemba, Kalamu, Ngiri-Ngiri, Kasa-Vubu et Masina. Il est parmi les centres les plus importants de Kinshasa au regard de sa capacité technique, alimentant des industries mais aussi des ménages. Environ 400 000 personnes sont alimentées par ce poste.

Pour éviter que pareille situation ne se répète à la prochaine tombée des pluies, le président de la République a instruit l'hôtel de ville et les services habilités de détruire toutes les constructions anarchiques et illégales environnantes du poste et d'assainir l'environnement pour que les eaux de pluies soient évacuées aisément.

Entre temps, les travaux de réparation s'effectuent d'arrache-pied par des ingénieurs de la SNEL et, dans cinq jours, toutes les machines endommagées seront remises en service pour desservir les communes et quartiers victimes du désastre, a tenu à rassurer le chef d'entretien de la direction Kinshasa-Centre.