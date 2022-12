Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - Les administrateurs examinent le budget 2023

La session budgétaire du Conseil d'administration du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) s'est tenue le 15 décembre en présence de Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'Etat aux Transports, président du Conseil d'administration dudit port.

Six mois après la tenue de la session bilancielle, les administrateurs du PAPN se sont réunis pour examiner et adopter les dossiers mis à leur approbation, dont le point phare a été le budget exercice 2023. "La situation générale du PAPN, en particulier, et le paysage portuaire africain, en général, nous permettent assurément de prendre de bonnes orientations nécessaires pour faire face aux enjeux du moment ", a dit Jean-Louis Osso.

La tenue régulière des réunions du Conseil d'administration de ce port affirme non seulement l'engagement de l'institution portuaire à se conformer à ses obligations statutaires, mais aussi et surtout à se mettre aux normes du temps des ports modernes. Ainsi, le PAPN a reçu récemment le prix des ports pour à avoir atteint la barre du million de conteneurs, lors de la sixième édition des Awards des ports africains. Aussi a-t-il enregistré le maintien de son certificat ISO 9001 version 2015 pour l'activité accueil navires. Autant d'indicateurs qui vont lui permettre de s'atteler à relever de nouveaux défis et à se forger davantage d'appuis, afin de préserver son rayonnement au niveau de la sous-région.