Mali: Environ 3 milliards de la BAD pour renforcer la résilience aux changements climatiques

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, vendredi 16 décembre 2022, à Abidjan, un don de 4,907 millions d'euros au Mali. Selon un communiqué de presse, cet appui financier qui provient de la Facilité africaine de l'eau servira à mettre en œuvre le Projet d'appui à l'approvisionnement en eau potable et assainissement résilients aux changements climatiques et à la pandémie de Covid-19 dans la région de Kayes (Ouest) et le cercle de Kati (Sud).

" Ce projet va contribuer à améliorer la qualité de vie et à renforcer la résilience des populations bénéficiaires. Ces communautés bénéficieront d'appui visant à soutenir l'autonomisation des femmes et des jeunes tout en améliorant leurs productivités économiques. Le projet va renforcer aussi les capacités en matière de gouvernance des acteurs pour la protection, la prévention et la gestion des risques hydro-climatiques et vis-à-vis des pandémies d'amplitude similaires à celles du Covid-19 ", a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Ouest et vice-présidente par intérim chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services.

Au total, précise-t-on, 25 infrastructures améliorées d'approvisionnement en eau potable dont trois systèmes d'approvisionnement en eau potable (Aep) multi villages vont être réalisées au profit de 80 000 personnes environ dont la moitié sont des femmes. Il est également prévu la construction de 249 cabines de latrines au profit de 12 450 personnes. Les blocs de latrines seront munis de douches pour les femmes dans 83 lieux publics, à savoir 29 écoles, 10 centres de santé, 13 marchés et 31 lieux de culte.

Une campagne de sensibilisation sur l'assainissement et l'hygiène sera menée au profit de 333 800 personnes. Cette action sera accompagnée de l'acquisition et de l'installation de 270 dispositifs de lavage des mains dans les lieux les plus sensibles au profit de 3 600 personnes.

"Le projet va profiter à plus de 438 700 personnes réparties dans les régions de Kayes et de Koulikoro. En matière d'accès à l'eau potable, ce sont 46 487 habitants (dont 50 % de femmes) qui auront un service amélioré à l'eau d'ici 2025. Le projet permettra également de développer le concept de villages modernes qui disposent de toutes les infrastructures de bases (eau, électricité, centre de santé, école) en vue de favoriser des pôles de développement socioéconomiques en milieu rural ", détaille le communiqué.

Conformément à la stratégie 2017-2025 de la Facilité africaine de l'eau, le projet soutiendra la planification et la préparation des investissements relatifs à plus de 90 systèmes d'approvisionnement en eau potable au profit de 675 000 habitants dont 50% de femmes dans une dynamique de renforcement durable de la résilience pour toutes les populations de la zone de mise en œuvre du projet.

Les travaux à réaliser dans le cadre du projet permettront de créer 850 emplois directs (dont 50% réservés aux femmes).

Le 30 novembre 2022, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Mali comprenait 20 opérations pour un financement de 598 millions de dollars américains.