Congo-Kinshasa: Retombées du sommet USA/ Afrique - Américains et Congolais désormais engagés dans un partenariat gagnant-gagnant

La Maison-Blanche a accueilli, le 14 décembre dernier, un hôte spécial en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC), en marge du sommet Etats-Unis/Afrique.

La rencontre du chef de l'Etat congolais avec son homologue américain, Joe Biden, aura sans nul doute été le point culminant de son passage à Washington qui lui a permis de mener un plaidoyer en faveur du retour de la paix à l'Est de son pays avec l'accompagnement des Etats-Unis.

L'occasion était donnée au président Félix Tshisekedi de mettre son interlocuteur au parfum de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le Grand-Kivu, suite à l'agression du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda.

Au cours du tête-à-tête de près d'une demi-heure dans le bureau ovale, le président Joe Biden a reçu les explications claires et détaillées sur cette guerre d'agression et de prédation imposée à la RDC, depuis près de vingt ans, par le Rwanda via le M23, question pour lui de se forger une solide conviction censée guider ses décisions.

Le président Félix Tshisekedi a, de ce fait, insisté sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et sur le retrait du M23 des zones occupées. Et par voie de conséquence - constance oblige -, le chef de l'Etat congolais a demandé l'implication forte des Etats-Unis dans ce conflit pour faire pression sur le Rwanda afin qu'il stoppe tout soutien au groupe terroriste du M23.

Dans la foulée, le président Tshisekedi n'a pas manqué de remercier les Etats-Unis pour leurs récentes prises de position exprimées par leurs officiels au sujet de ce conflit armé, lesquelles allaient dans le sens du respect du communiqué du sommet de Luanda de novembre dernier.

Outre le volet sécuritaire, les deux chefs d'Etat ont également abordé d'autres sujets plus spécifiques touchant notamment l'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique et en RDC. La diplomatie, la sécurité, le commerce et l'investissement n'étaient pas non plus en reste. Les deux pays, à en croire le communiqué final ayant sanctionné cette rencontre, ont dorénavant convenu de travailler en parfaite synergie et dans un partenariat gagnant-gagnant, pour le bénéfice de leurs peuples respectifs. Le pésident américain a, pour sa part, salué le leadership du président Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité en RDC.

A noter qu'en raison des derniers événements tragiques survenus au pays à la suite des inondations provoquées à Kinshasa lors des dernières pluies diluviennes, le président Félix Tshisekedi, qui a dû écourter son séjour à Washington, n'a pas pris part aux autres rencontres bilatérales et multilatérales prévues dans l'agenda du sommet.