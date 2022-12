Congo-Brazzaville: Solidarité - L'Assab offre des livres et jeux éducatifs à l'école primaire Joseph-Nzoutani

L'Association Saint-François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville (Assab) a offert, le 15 décembre, des cartons de livres de mathématiques, de français... , des jeux éducatifs et des ordinateurs à l'école primaire Joseph-Nzoutani, situé au village Dieu-le-veut, à 98 km de Brazzaville.

L'élan de solidarité de l'Assab a été salué par les enseignants, élèves et parents d'élèves de l'école primaire Joseph-Nzoutani, construite et laissée par le patriarche Joseph Nzoutani, décédé le 18 juillet 2021. Cette école est, en effet, composée d'un bâtiment de quatre classes tenues par deux enseignants... " De 2005 jusqu'à sa mort, Joseph Nzoutani a vécu au village Dieu-le-veut où il ne pratiquait que de l'agriculture et l'élevage des cochons.

Il fut un terrien patriotique, car il avait construit une école avec ses propres moyens. Voilà un héritage qu'il laisse à la nation congolaise. L'Assab a donc voulu honorer la mémoire de ce patriarche en donnant un coup de pouce à cette école ", a justifié un communiqué de l'Assab.

En l'absence du président de l'Assab-France, le Dr Eymard Galouon Eta, la délégation de l'organisation non gouvernementale à Dieu le veut a été conduite par le président de l'Assab-Brazzaville, Dianny Okinda, et son collègue de Pointe-Noire, le pasteur Simplice Didier Mpo.

Assab est une association à caractère social qui a pour but de soutenir la population congolaise dans les domaines de l'éducation et de la santé. Elle vient en aide aux élèves, étudiants, enseignants ainsi qu'aux hôpitaux du pays en leur fournissant le matériel pédagogique (livres scolaires, jeux éducatifs, ordinateurs, imprimantes, matériel de laboratoires... ) et sanitaire (pieds de perfusion, lits d'hôpitaux, brancards, fauteuils roulants, déambulateurs, lunettes ophtalmologiques ... ). Cette organisation est liée au gouvernement à travers deux conventions signées avec les ministères de l'Enseignement et de la Santé.

A son actif, elle a déjà distribué des fournitures scolaires dans près de quinze établissements de Brazzaville et Pointe-Noire. Il s'agit, entre autres, de la distribution du 5 au 9 août dernier de lunettes à près de mille personnes souffrant de la maladie des yeux, au Centre de santé intégré de Ngamakosso, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï.