Congo-Brazzaville: Exécutives business forum - La deuxième édition met l'accent sur les grands enjeux économiques

La deuxième édition de l'Exécutives business forum (EBF), tenue à Pointe-Noire du 15 au 16 décembre, a permis aux experts et responsables des entreprises présentes à ces assises d'échanger sur les grands enjeux économiques de l'heure afin de faire face aux différentes contingences.

Initié par le cabinet Top tax international, l'EBF a réuni les experts de divers horizons et dirigeants d'entreprise évoluant dans plusieurs domaines de la vie économique et sociale sur le thème "Crises : menaces, risques ou opportunités de la vie économique et sociale".

Dans un contexte marqué par la crise économique et les conséquences latentes de la pandémie du covid 19, ces assises ont revêtu toute leur importance en permettant aux éminences grises réunies à l'occasion de scruter l'avenir dans les meilleures conditions, en profitant des différentes opportunités présentes ou à saisir. "L'Exécutive business forum se veut être le cadre par excellence pour les échanges professionnels assortis des propositions de solutions pragmatiques à certaines problématiques tant locales qu'internationales, rencontrées par les acteurs de la vie économique d'ici et d'ailleurs " , a dit Paul Koffi Goli, expert en fiscalité, promoteur de l'EBF, présentant l'événement. Il a ajouté que le EBF est une plateforme de Networking et de réseautage au réel entre partenaires et décideurs qui sont les vrais meneurs de jeu de la vie économique.

Ainsi, pendant deux jours, les participants ont échangé sur des panels et sous-thèmes en lien avec le thème général, à savoir quels instruments et options concrets pour le financement de l'économie ? L'apport de la fonction de ressources humaines (RH) dans le développement de l'avantage concurrentiel de l'entreprise : analyse et perspectives; l'apport des RH dans le positionnement de leader sur un marché hautement concurrentiel; quels leviers pour une relance économique sûre et viable: entrepreneuriat ou salariat; quels partenariats public et privé dans la gouvernance publique et le financement de l'économie; accroissement des risques de fraudes et de blanchiment des capitaux en contexte post-crise : enjeux, acteurs rôles et recommandation.

Des workshops ont également eu lieu. Cofina et Archer capital ont présenté leurs services et produits dans un esprit participatif qui a permis à l'auditoire de mieux connaître ces structures et d'en saisir les opportunités offertes. L'état d'esprit corporate et contribution à excellence managériale par H & P Congo et la sécurité sociale et politique sociale des travailleurs en assurance : états des lieux et enjeux par NSIA Congo, deux autres workshops qui ont été édifiants à plus d'un titre en levant le voile sur certaines questions partiellement ou superficiellement comprises dans le domaine du management ou dans celui des assurances.

Après échanges et débats, la constance s'est dégagée sur la mutualisation des efforts, le partage d'expériences et de savoir-faire, des passerelles incontournables pour impacter sur la communauté et les acteurs. Aussi, les participants se sont largement prononcés pour que les sociétés et entreprises communiquent davantage pour l'intérêt du public et aussi pour leur propre intérêt.

Les nombreuses mutations et innovations qui ont cours dans le monde de l'économie, de la finance, de la fiscalité, des banques, des assurances, du droit... exigent de nos jours une actualisation continue des connaissances par la formation et l'information. Une exigence impérative pour tous, ont convenu les participants à EBF, qui se sont séparés après le soirée de gala organisée en leur honneur.