Congo-Brazzaville: Finances publiques - La Banque mondiale accorde 50 millions de dollars pour des réformes au pays

La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a signé le 19 décembre à Brazzaville, avec la représentante de la Banque mondiale (BM), Korotoumou Ouattara, l'accord de financement de 50 millions de dollars, soit environ 33 milliards de francs CFA, pour des réformes au Congo.

L'appui budgétaire de la BM est destiné à financer les politiques de développement, la poursuite des réformes des finances publiques et les activités prévues dans le Plan national de développement 2022-2026. Les principales réformes en cours concernent, en effet, la modernisation de la procédure de collecte des recettes et le renforcement de la gestion des dépenses, y compris de soutien au secteur privé national.

Pour la représentante de la BM en République du Congo, Korotoumou Ouattara, cette première tranche d'appui budgétaire va booster la croissance économique et contribuer à la réduction de la pauvreté dans le pays. " La conclusion d'un tel programme entre mon institution et le Congo est simplement historique. Car, la dernière fois qu'un appui budgétaire a été conclu avec ce pays date de 2005, soit il y a de cela près de deux décennies. Le succès de ce programme au cours des trois prochaines années et l'atteinte des résultats demandent un engagement politique fort et constant des gouvernants congolais pour maintenir le cap des reformes et surtout leur mise en œuvre effective ", a-t-elle conclu.

S'agissant de la poursuite des réformes des finances publiques, le Congo vient d'introduire l'application AMS/X dans la gestion du Compte unique du Trésor (CUT). Les travaux d'implémentation du nouveau dispositif ont été lancés depuis le 14 décembre à Brazzaville, avec l'appui de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et des experts sous-régionaux. Cette réforme est initiée au niveau communautaire par les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

La digitalisation du CUT permettra à terme à l'État de standardiser les normes de gestion des finances publiques et d'atteindre une meilleure fiabilité des comptes de résultats en fin d'exercice comptable. Elle contribuera à rendre le Trésor public congolais plus efficace, puis de jouer son rôle de banquier et teneur des comptes de toutes les administrations publiques. L'apport de la BEAC est également attendu en vue d'accompagner le Congo dans cette réforme de gestion des ressources publiques.

L'amélioration de l'environnement des affaires représente un autre volet de la coopération entre le Congo et la BM. Les deux parties entendent œuvrer ensemble pour faire baisser les coûts d'exploitation des entreprises en réduisant la fréquence des inspections, ainsi qu'en stimulant l'investissement privé.

" Cet appui permettra de corriger les déséquilibres macroéconomiques, de poursuivre l'assainissement des finances publiques et la restructuration globale de la dette, de renforcer la gouvernance et enfin de s'attaquer à la problématique de la diversification de notre économie ", a indiqué Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Précisons que la cérémonie de signature est la première d'une série de trois opérations attenues pour la période 2022-2024. Le Congo émarge pour ce financement au guichet de l'Association internationale de développement, qui est une des filiales de la BM.