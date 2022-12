Congo-Kinshasa: Kinshasa à l'ère d'inondations et d'érosions, Michel Kibansa - " Il y a un manque criant de la politique urbanistique dans notre pays. Depuis l'indépendance... "

Après la pluie vient le beau temps, dit-on. A Kinshasa, c'est pratiquement le contraire. Inondations et érosions sont ceux-là qui s'invitent à chaque pluie.

Exaspérer de cette situation, l'architecte, Michel Kibansa, notamment auteur d'un livre paressant bientôt, qui parle de l'urbanisation de la ville de Kinshasa, est sorti de son confort pour faire comprendre les causes de ces déluges mettant en difficulté la mobilité et les domiciles de la ville province de Kinshasa, à chaque pluie.

C'est suite à son interview au quotidien La Prospérité qu'il a relaté son entendement sur ces déluges. A l'en croire, cela est suite au manque criant de la politique urbanistique en RDC Depuis l'indépendance que ces catastrophes diluviennes se répètes. A l'écouter, seul l'observation des principes urbanistiques peut remédier à ces problèmes.

Par un back round, il a fait savoir que la ville de Kinshasa avant l'indépendance était divisée en deux parties. La partie des colons (Kalina ou Gombe actuelle) et les communes extra coutumières, Lingwala, Kitambo et autres. Dans la même logique d'idée, il fait comprendre qu'à l'époque, toutes ces communes répondaient aux normes urbanistiques ; car la vraie urbanisation doit tenir compte du flux démographique. " L'administration coloniale tenait compte de tous ces paramètres. Malheureusement, après l'indépendance, la défaillance administrative et politique a fait que l'urbanisation de la ville de Kinshasa se fait sans norme et d'une manière anarchique ", a-t-il révélé.

Et d'ajouter, " l'urbanisme est une science et en tant que science, il a ses normes que nous ne saurons toutes énumérées, Néanmoins, nous disons l'urbanisation doit tenir compte de la démographie, de la grandeur, la morphologie, l'hydrographie, de la végétation, du climat et autres paramètres du terrain, voir même de l'aspect culturel. Mais au regard de ce cas standard, chaque pays doit s'adapter aux réalités socio -spaciales qu'il endure, pour donner la bonne urbanisation ", a-t-il précisé.

Arriver au point qui se fait le cauchemar actuel des nombreux Kinois lors des pluies, il laisse saisir qu'il y a inondation parce que l'eau est mal canalisée suite au nombre réduit d'ouvrages d'assainissement ainsi que le manque criant d'entretien. " A cela s'ajoute aussi les habitations anarchique dans les zones inondables et d'autres causes encore telles, des lotissements sans un plan de viabilisation de la cité ", fait-il comprendre.

Selon lui, le pouvoir public, national et provincial sont à condamné. " Nous condamnons le pouvoir public, national que provincial. Il ya un manque criant de la politique urbanistique dans notre pays. Depuis l'indépendance, aucune administration sérieuse n'est organisée sur le plan urbanistique ", a-t-il signifié.

D'après lui, seule l'application des normes urbanistiques peuvent remédier aux catastrophes actuelles de la pluie. " On doit recourir aux normes. Seule l'observation des principes urbanistiques peut remédier à ces problèmes ", souligne-t-il.

En outres, il a fait comprendre qu'il faut recourir aux experts et mettre les moyens financiers et matériels conséquents. " Savoir toujours prévenir les choses dans sa gestion. C'est ce qui est la faiblesse de nos autorités ", a-t-il renchérit.